Rapala VMC Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2026

RAPALA VMC OYJ, Tulosjulkistamisajankohdat, 13.10.2025 klo 15.00 EEST

Rapala VMC Oyj julkaisee taloudellista informaatiotaan vuonna 2026 seuraavasti:

Vuoden 2025 tilinpäätöstiedote 11.3.2026

Puolivuosikatsaus vuoden 2026 tammi-kesäkuulta 20.8.2026



Rapala VMC Oyj noudattaa 30 kalenteripäivän hiljaista jaksoa ennen edellä mainittujen taloudellisten tiedotteiden julkaisemista.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, sisältäen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä kestävyysselvityksen ja palkitsemisraportin, julkistetaan 8.4.2026.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 29.4.2026. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen.

Rapala VMC Oyj

Cyrille Viellard

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com