Status på indbetaling og registrering af kapitalforhøjelse



Selskabsmeddelelse nr. 29/2025

København, den 13. oktober 2025

Bestyrelsen for Unlimit Group A/S ("Selskabet") meddeler hermed, at en del af den kapitalforhøjelse, som blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 24/2025 den 29. september 2025, nu er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Af det samlede bruttoprovenu på DKK 4.000.000 fra den rettede emission er DKK 3.000.000 indbetalt og registreret som kapitalforhøjelse.



Indbetalingen af den resterende del af kapitalforhøjelsen, svarende til DKK 1.000.000, er forsinket, men forventes som tidligere oplyst indbetalt og registreret snarest muligt.

De registrerede aktier udstedes under den midlertidige ISIN-kode DK0064308647 og vil efter den fulde registrering og sammenlægning blive handlet under selskabets eksisterende ISIN-kode DK0060816148 på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Selskabet vil udsende en opdatering, når den resterende del af kapitalforhøjelsen er indbetalt og registreret.

*****



Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftet fil