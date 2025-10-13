Subsidiária da AI/R, WEBJUMP impulsiona a modernização de vitrines digitais com o novo Adobe Commerce Optimizer

SÃO PAULO, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, AI Revolution Company, anuncia que sua subsidiária, a WEBJUMP, parceira Platinum da Adobe, está desempenhando um papel fundamental na implementação do Adobe Commerce Optimizer, uma solução inovadora que permite às empresas modernizarem suas vitrines digitais sem os custos e as interrupções de uma reestruturação completa da plataforma. Essa iniciativa reforça o compromisso conjunto da AI/R e da WEBJUMP em oferecer experiências digitais inteligentes e de alto desempenho que geram valor de negócio mensurável.

O Adobe Commerce Optimizer oferece uma vitrine headless baseada nos serviços de entrega em borda da Adobe (Edge Delivery Services), o que melhora significativamente a velocidade do site, o SEO e a experiência do usuário. A profunda expertise da WEBJUMP no ecossistema Adobe Commerce a posiciona como parceira essencial para integrar essa tecnologia de forma fluida com as plataformas de comércio já existentes, gerando resultados tangíveis, como aumento de tráfego orgânico e taxas de conversão mais altas.

“O novo Adobe Commerce Optimizer é um divisor de águas para empresas que já investiram muito em seus sistemas de back-end, mas precisam modernizar a experiência voltada ao cliente”, afirma Alexandre Rodrigues, CEO da WEBJUMP. “Nosso papel é oferecer orientação estratégica e implementação técnica para garantir que os clientes aproveitem ao máximo o potencial dessa solução, desde ferramentas de merchandising com IA até desempenho ultrarrápido, para gerar crescimento real nos negócios.”

A solução também oferece às equipes de marketing e merchandising ferramentas poderosas, potencializadas por inteligência artificial, para criação de conteúdo, testes A/B e recomendações personalizadas. Combinando essa tecnologia com suas equipes especializadas, a WEBJUMP tem auxiliado empresas na adoção dessas capacidades para otimizar estratégias de merchandising, antecipar tendências de consumo e oferecer precificação dinâmica, contribuindo para uma jornada do cliente mais relevante e impactante.

Sobre a WEBJUMP

A WEBJUMP, parte da AI/R, AI Revolution Company, é uma consultoria de destaque especializada em soluções da Adobe Experience Cloud para empresas globais. Como Adobe Platinum Solution Partner, a WEBJUMP combina profundo conhecimento técnico com um serviço ágil e altamente personalizado, ajudando organizações a extrair o máximo valor de seus investimentos digitais. Nossas equipes altamente especializadas desenvolvem estratégias sob medida em áreas como comércio digital, gestão de conteúdo e ativos, personalização, analytics e jornadas do cliente, capacitando líderes de mercado a acelerar o crescimento, otimizar operações e criar experiências digitais excepcionais em escala global.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque Lopes Bandeira

milena.bandeira@aircompany.ai

