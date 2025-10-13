EDF : EDF rehausse l’estimation de production nucléaire en France pour 2025

EDF rehausse l’estimation de production nucléaire en France pour 2025

EDF rehausse la fourchette de production nucléaire en France pour l’année 2025. Initialement comprise entre 350 et 370 TWh, elle est désormais estimée entre 365 et 375 TWh1.

La fourchette de production nucléaire en France pour les années 2026 et 2027 est maintenue entre 350 et 370 TWh.

Cette révision de l’estimation de production nucléaire pour 2025 est permise notamment par une meilleure maîtrise des arrêts de tranche, effet du plan d’actions « START 20252 » engagé par le Groupe depuis 2019 qui vise à améliorer l’efficacité opérationnelle du programme de maintenance. Il se décline en plusieurs axes : l’industrialisation, la capitalisation et la standardisation des méthodes de préparation des arrêts, une allocation optimisée des ressources et des compétences, avec notamment la mise en place d’équipes mutualisées ou encore le renforcement de la formation des salariés aux gestes sensibles. A fin septembre, 18 arrêts sur 33 ont été plus courts qu'anticipés en 2025.

Par ailleurs, les équipes sont engagées à assurer une capacité de production supérieure à 400TWh par an.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

1 Estimation de production nucléaire relative à son parc de production nucléaire France, y compris Flamanville 3

2 START : Soyons Tous Acteurs de la Réussite des arrêts de Tranche

