Aduro Clean Technologies fait progresser son programme d’usines pilotes et débute son projet de sélection de sites à l’échelle internationale

LONDON, Ontario, 13 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un processus mondial de sélection de sites dans le cadre de son programme d’usines pilotes, en mettant l’accent sur des sites situés au Canada, en Europe et au Mexique.

Avec l’usine pilote de processus nouvelle génération (PNG), Aduro valide sa base technique dans le cadre de son expansion, confirme les choix d’équipements clés et génère les données nécessaires pour optimiser les paramètres affectés par cette expansion. Le développement de l’usine PNG pilote reste dans les délais prévus et les préparatifs nécessaires aux autres usines du programme s’appuieront directement sur cette base. La sélection du site est une étape cruciale, car elle fournit la base des exigences juridictionnelles en matière de permis et de modélisation économique, et garantit l’accès à un approvisionnement fiable en matières premières, à une infrastructure de tri et de collecte, ainsi qu’aux services publics et à la main-d’œuvre nécessaires à des opérations efficaces.

Au cours des derniers mois, une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes de l’ingénierie, des opérations, des finances et du développement commercial a fait progresser le projet à travers un processus d’examen structuré. Le projet de sélection du site progresse efficacement et la Société prévoit de finaliser la liste des emplacements présélectionnés avant la fin de l’année civile, avec une décision finale peu de temps après.

Dans le cadre de ce travail, l’équipe applique des critères d’évaluation standardisés, notamment :

Alignement des matières premières et de la logistique : proximité de flux d’approvisionnement fiables en déchets plastiques et de réseaux de transport entrant efficaces

proximité de flux d’approvisionnement fiables en déchets plastiques et de réseaux de transport entrant efficaces Prélèvement et connectivité du marché : demande régionale en produits intermédiaires recyclés, en mettant l’accent sur le respect des obligations des producteurs dans le cadre des programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP)

demande régionale en produits intermédiaires recyclés, en mettant l’accent sur le respect des obligations des producteurs dans le cadre des programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) Préparation au bilan massique : capacité à mettre en œuvre des systèmes de chaîne de contrôle certifiés par des tiers (par exemple ISCC PLUS) afin que les partenaires d’achat puissent revendiquer en toute confiance un contenu circulaire.

capacité à mettre en œuvre des systèmes de chaîne de contrôle certifiés par des tiers (par exemple ISCC PLUS) afin que les partenaires d’achat puissent revendiquer en toute confiance un contenu circulaire. Voies réglementaires et d’autorisation : cadres régionaux régissant les autorisations environnementales et leur intersection avec la législation sur le recyclage et l’économie circulaire.

cadres régionaux régissant les autorisations environnementales et leur intersection avec la législation sur le recyclage et l’économie circulaire. Incitations et soutien local : disponibilité de programmes de soutien au développement industriel, engagement communautaire et opportunités de partenariat

disponibilité de programmes de soutien au développement industriel, engagement communautaire et opportunités de partenariat Services publics et infrastructures : énergie, eau, eaux usées et liaisons de transport nécessaires au développement d’opérations continues à l’échelle requises pour les usines pilotes.

énergie, eau, eaux usées et liaisons de transport nécessaires au développement d’opérations continues à l’échelle requises pour les usines pilotes. Expansion future : sites pouvant accueillir une croissance initiale de 8 000 tonnes par an (tpa) et un développement potentiel jusqu’à 16 000 à 20 000 tpa, prévoyant ainsi la possibilité d’un déploiement futur à l’échelle commerciale à l’emplacement sélectionné.



Comme nous l’a dit Ofer Vicus, président-directeur général : « Le processus de sélection de sites est une étape cruciale du programme d’usines pilotes. Ce processus permet à Aduro de commencer à obtenir des permis détaillés et de développer la modélisation économique, guidée par des critères clairs tels que l’accès aux matières premières, la logistique, l’état de préparation à la certification et les programmes de soutien régionaux. En abordant ce travail avec discipline et en anticipant l’avenir, nous créons les conditions nécessaires à une performance environnementale et commerciale solide, tout en garantissant que le programme reste dans les délais et préserve des possibilités d’expansion future. »

