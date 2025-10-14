Nanterre, le 13 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 06 Octobre au 10 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 06 Octobre au 10 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 06/10/2025 FR0000125486 61 339 115,183200 XPAR VINCI 06/10/2025 FR0000125486 51 764 115,018700 CEUX VINCI 06/10/2025 FR0000125486 8 491 114,780900 TQEX VINCI 07/10/2025 FR0000125486 46 528 115,049000 XPAR VINCI 07/10/2025 FR0000125486 34 090 115,031600 CEUX VINCI 07/10/2025 FR0000125486 9 093 114,911500 TQEX VINCI 08/10/2025 FR0000125486 29 357 116,809500 XPAR VINCI 08/10/2025 FR0000125486 27 102 116,842000 CEUX VINCI 08/10/2025 FR0000125486 6 385 116,988700 TQEX VINCI 09/10/2025 FR0000125486 28 791 118,353200 XPAR VINCI 09/10/2025 FR0000125486 26 443 118,349800 CEUX VINCI 09/10/2025 FR0000125486 6 604 118,321300 TQEX VINCI 10/10/2025 FR0000125486 50 502 118,491000 XPAR VINCI 10/10/2025 FR0000125486 35 378 118,329200 CEUX VINCI 10/10/2025 FR0000125486 6 608 118,680900 TQEX TOTAL 428 475 116,5266

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe