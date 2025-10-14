Déclaration des transactions sur actions propres Du 06 Octobre au 10 Octobre 2025

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 13 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 06 Octobre au 10 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 06 Octobre au 10 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI06/10/2025FR000012548661 339115,183200XPAR
VINCI06/10/2025FR000012548651 764115,018700CEUX
VINCI06/10/2025FR00001254868 491114,780900TQEX
VINCI07/10/2025FR000012548646 528115,049000XPAR
VINCI07/10/2025FR000012548634 090115,031600CEUX
VINCI07/10/2025FR00001254869 093114,911500TQEX
VINCI08/10/2025FR000012548629 357116,809500XPAR
VINCI08/10/2025FR000012548627 102116,842000CEUX
VINCI08/10/2025FR00001254866 385116,988700TQEX
VINCI09/10/2025FR000012548628 791118,353200XPAR
VINCI09/10/2025FR000012548626 443118,349800CEUX
VINCI09/10/2025FR00001254866 604118,321300TQEX
VINCI10/10/2025FR000012548650 502118,491000XPAR
VINCI10/10/2025FR000012548635 378118,329200CEUX
VINCI10/10/2025FR00001254866 608118,680900TQEX
      
  TOTAL428 475116,5266 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 06-10-25 au 10-10-25 vF

Recommended Reading