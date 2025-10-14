JLT Mobile Computers och Signal Partners visar framtidens robusta datorlösningar på Logistik & Transport i Göteborg

Bild tillgänglig: pr@jltmobile.com

JLT:s fordonsmonterade datorer är utvecklade för att maximera drifttiden, öka produktiviteten och ge stabil uppkoppling inom lager- och transportlogistik.

Växjö, Sverige, 14 oktober 2025 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga fordonsmonterade datorlösningar för krävande miljöer, kommer att finnas i Signal Partners monter på Logistik & Transport-mässan i Göteborg den 4–5 november.

Välkommen till monter D02:09 för att se de senaste innovationerna som gör lager- och transportlogistik både smartare och mer driftsäker.

Premiär för nya JLT6015 – robust fordonsdator med 15-tumsskärm

I montern visas bland annat den helt nya JLT6015 – en robust fordonsdator med stor, ljusstark 15-tums widescreen och full HD, perfekt för krävande logistik- och transportmiljöer. Den är redo för 5G och finns med Windows 11 IoT Enterprise LTSC – lämplig för dig som vill ta nästa steg inom automation och realtidsbeslut i logistiken. Under mässan kan du se JLT6015 datorn i aktion och hur den förenklar vardagen för förare och lagerpersonal.

”Med JLT6015 kan våra kunder arbeta effektivt och få en tydlig överblick genom access till flera vyer samtidigt i hög upplösning – även i riktigt krävande miljöer,” säger Anette Malmström, Business Unit Director, JLT Sverige. ”Vi ser fram emot att träffa besökare tillsammans med Signal Partners och visa hur våra lösningar gör skillnad i verksamheten.”

Kom förbi montern och prata om dina behov och utmaningar för din verksamhet.

Ta chansen att diskutera dina utmaningar med våra experter, se hur våra robusta datorer kan anpassas efter just din verksamhet och få tips på hur du kan framtidssäkra logistiken. Oavsett om du vill maximera drifttiden, öka produktiviteten eller bara slippa teknikstrul – vi har lösningarna som håller.

Besök JLT:s eventkalender för att hämta din biljett och hålla dig uppdaterad om kommande aktiviteter.

Var och när:

Plats: Signal Partners monter D02:09, Logistik & Transport, Göteborg

Tid: 4 november kl. 09:00–17:00 & 5 november kl. 09:00–16:00





Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.