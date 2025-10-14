RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2025-10-14
Start date2025-10-15
Maturity date2025-10-22
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn566.0
Total bid amount, SEK bn428.9
Accepted volume, SEK bn428.9
Number of bids15
Percentage allotted, %100.00



Recommended Reading