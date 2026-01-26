|CERTIFICATE MATURITY
|260128
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|1,85 %
|VOLUME BOUGHT
|45 BLN
|TRADE DAY
|260126
|SETTLEMENT DAY
|260127
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
