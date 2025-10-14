Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
14. oktober 2025
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 16. oktober 2025
Med virkning fra den 16. oktober 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 16. oktober 2025 til den 16. januar 2026:
Obligationer uden renteloft
DK0030398110, (SNP), udløb 2029, ny rente pr. 16. oktober 2025: 3,1490% p.a.
