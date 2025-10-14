Abcourt présente une mise à jour des opérations du premier trimestre pour le développement de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Canada, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter son rapport d'exploitation du premier trimestre pour le développement de la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

Abcourt a commencé à traiter le minerai à partir de la mi-août à son usine Géant Dormant, détenue à 100 %, à partir de la mine souterraine située directement sous l'usine. Entre la mi-août et la fin septembre, Abcourt a commencé à remplir le circuit d'or de l'usine. Ce circuit est constitué de bassins de lixiviation remplis de pulpes et de charbons. C'est là que la réaction chimique extrait l'or de la pulpe. L'objectif à long terme est de récupérer 95 % de l'or entrant dans le circuit. Avec le temps, la quantité d'or dans le circuit se stabilisera et la quantité d'or entrant sera très similaire à celle de l'or expédié vers le marché, avec une récupération de 95 %.

Sous terre, dès juillet, Abcourt a entrepris le développement des galeries et a réhabilité les galeries déjà développées afin d'accéder aux chantiers de production prévus dans l'évaluation économique préliminaire pour les années à venir. En août, la production a débuté à partir du premier chantier. Abcourt prévoit produire à partir de trois chantiers au cours des 12 prochains mois. Le minerai remonté à la surface et livré à l'usine au cours du trimestre provenait des zones de développement, des zones résiduelles et du premier chantier.

En surface, Abcourt a construit la phase 1 du campement et de la cuisine au cours du trimestre. Leur mise en service a eu lieu le 2 septembre. Abcourt a également réalisé des travaux de génie civil au parc à résidus en prévision de l'hiver et de la prochaine levée prévue dans la cellule 2A pour l'été 2026.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, déclare: « Je suis très fier de ce que nous avons accompli au cours des trois premiers mois de la phase de développement de notre projet. L'équipe d'exploitation était prête à démarrer immédiatement lorsque le financement avec Nebari a été finalisé début juillet. De nombreux petits projets, trop nombreux pour être énumérés, ont tous été lancés au cours du dernier trimestre afin de permettre le début du développement des galeries souterraines, le début du traitement de l'or à l'usine et, enfin, la coulée d'une première barre d'or avant la fin du trimestre. L'atteinte de ces objectifs exige l'engagement total de tous les employés. L’objectif au cours des prochains trimestres est de poursuivre la montée en production vers le statut de production commerciale complète. »

Sommaire du 1er trimestre

Résultats T1 Année à date Forage aux diamants (m) 6 467 6 467 Réhabilitation des galeries (m) 1 703 1 703 Développement sous-terre (m) 71,1 71,1 Tonnes usinées (tonnes) 3 511 3 511 Teneur usinée (g/t) 5,88 5,88 Onces usinées (oz) 664 664 % Récupéré 94,9% 94,9% Onces produites (oz) 630 630 Onces vendues (oz) 26 26

Le stock d'or du circuit à la fin du trimestre était de 604 onces. Les onces d'argent dans le circuit ne sont pas analysées. Les onces d'argent sont récupérées avec l'or à l'affinerie et vendues avec l'or sur les marchés.





Figure 1: Lingot d’or provenant de la mine Géant Dormant





Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard du décaissement et de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation des Prêts. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc6075db-e251-4860-bc60-9362b1e96297/fr