Juste pour rire Distribution et Stingray concluent un partenariat stratégique pour la distribution internationale de contenu humoristique

MONTRÉAL, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au MIPCOM à Cannes, France — Juste pour rire, la marque de comédie la plus reconnue au monde, et Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annoncent un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à développer un réseau mondial de chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) dédiées à la comédie, en accordant une attention particulière au divertissement audio.



Cette collaboration tire parti des forces complémentaires des deux entreprises. Juste pour rire apporte sa bibliothèque inégalée de contenu humoristique de renommée mondiale, comprenant des spectacles de stand-up et des performances de festival, tandis que Stingray fournit son expertise approfondie en création de chaînes, en ventes publicitaires et en distribution. Ensemble, elles lanceront une gamme de chaînes FAST, accessibles sur les principales plateformes de streaming pour divertir des millions de téléspectateurs à travers le monde.



« Ce partenariat marque une étape importante dans notre mission de faire rire le monde partout dans le monde, », a affirmé Alex Avon, Chef de la Direction Ventes & Marketing de Juste pour rire. « La combinaison de notre contenu humoristique de premier plan et de l'expertise de Stingray en matière de distribution mondiale nous permet de partager la joie de Juste pour rire avec un public plus large que jamais, sans contrainte de lieu ou de temps.»



« Stingray est fier de s'associer à Juste pour rire, une figure emblématique du divertissement au Canada dont le contenu trouve un écho auprès du public mondial, » a déclaré David Purdy, Chef de la stratégie de revenu de Stingray. « Notre position de leader mondial dans la distribution de chaînes FAST fait de nous le partenaire idéal pour propulser leur programmation exceptionnelle sur de nouveaux marchés. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme pour la comédie de qualité, accessible partout et pour tous. »



Ce partenariat repose sur une vision commune : exploiter le potentiel du streaming pour diffuser un contenu humoristique diversifié et engageant à l'échelle mondiale.

À propos de Juste pour rire

Fondé en 1983, Juste pour rire est un leader mondial de la comédie et organise le plus grand festival d'humour au monde à Montréal ainsi que des festivals à Québec, Toronto, Vancouver, Sydney et aux Bermudes. L'entreprise a lancé la carrière de nombreux humoristes de renom et divertit des millions de spectateurs chaque année à travers ses festivals et contenus diffusés dans plus de 150 pays. Juste pour rire produit également des spectacles et comédies musicales et est l'organisateur de la conférence « ComedyPRO». www.hahaha.com



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

