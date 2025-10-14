Groupe Colabor Inc. annonce le décès du président de son conseil

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a annoncé avec tristesse aujourd’hui le décès de M. Warren J. White, président du conseil de la Société.

M. White a été nommé président du conseil en 2019. Il possédait une vaste expérience et des connaissances approfondies acquises au cours d’une brillante carrière en affaires. Comptable professionnel agréé et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Concordia, M. White a occupé des postes de haute direction au sein de plusieurs grandes entreprises manufacturières internationales, dont CGI, Alcan, Dominion Textile et Lafarge, où il était responsable des technologies de l’information, des finances, de l’approvisionnement et de la planification stratégique. Il a également siégé au conseil d’administration de Circa Enterprises Inc. et de Supremex Inc.

M. Denis Mathieu a été nommé à titre de successeur par intérim de M. White au poste de président du conseil.

« Warren était un homme rassembleur et profondément humain. Il incarnait les valeurs de respect, d’écoute et de famille. Sa sagesse et sa bienveillance resteront gravées dans notre mémoire collective », a déclaré M. Louis Frenette, président et chef de la direction.

« Au nom de tous les membres du conseil, de la direction et des employés de Colabor, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le connaître », a jouté M. Denis Mathieu, président du conseil d’administration par intérim.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’information :