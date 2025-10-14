Datavault AI Menandatangani Surat Pernyataan Kehendak untuk Mengakuisisi NYIAX, Memperluas Pertukaran Data Informasi Berhak Paten dan Jejak Komersial

BEAVERTON, Ore., Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pelopor dalam teknologi akustik, monetisasi, dan valuasi data berbasis kecerdasan buatan (AI), hari ini mengumumkan penandatanganan Surat Pernyataan Kehendak untuk mengakuisisi NYIAX Inc., perusahaan teknologi dan layanan yang beroperasi di A.S., Eropa, dan Dubai. Transaksi ini, yang tunduk pada persetujuan dari Nasdaq dan penandatanganan perjanjian definitif dengan ketentuan penyelesaian sebagaimana lazimnya, akan menghadirkan bursa berbasis blockchain, portofolio paten, agensi pemasaran sebagai layanan, serta unit bisnis periklanan milik NYIAX di bawah naungan Datavault AI.

Akuisisi strategis ini akan memperkuat kerja sama sebelumnya antara Datavault AI dan NYIAX melalui perjanjian lisensi atas teknologi ultrasonik berpaten ADIO®. Dengan akuisisi ini, NYIAX akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem Datavault AI. Integrasi ini memperkuat teknologi Information Data Exchange® (IDE) yang dipatenkan oleh Datavault AI dengan menambahkan kemampuan trading otomatis dan transparan di seluruh kelas aset. Peluncuran mendatang diperkirakan akan melibatkan International Elements Exchange (IEE), International NIL Exchange, dan American Political Exchange (APE), yang masing-masing dijadwalkan untuk diperkenalkan dalam dua kuartal berikutnya. Platform-platform ini akan menyediakan sarana untuk trading aset data, hak NIL, dan informasi politik secara aman dan real-time dengan dukungan analitik berbasis AI serta perlindungan keamanan dari teknologi blockchain.

NYIAX menghadirkan platform trading eksklusif yang dibangun berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki bersama dengan Nasdaq dan didukung oleh teknologi blockchain. Platform ini menggabungkan ketelitian infrastruktur pasar keuangan dengan kebutuhan industri modern yang terus berkembang. Selain kepemimpinannya di lokapasar industri periklanan, teknologi dan kekayaan intelektual NYIAX dapat diterapkan lintas kelas aset, termasuk di bidang fintech, perawatan kesehatan, ritel, dan hiburan. Inovasi ini memperluas jangkauan NYIAX ke berbagai industri yang tengah mengalami transformasi besar dan membutuhkan kemampuan trading yang lebih canggih.

Memberdayakan Era Baru Inovasi Berbasis Data

“Akuisisi ini akan menjadi tonggak transformasi bagi Datavault AI, karena menggabungkan keahlian AI kami dengan teknologi bursa milik NYIAX yang telah terbukti untuk menghadirkan nilai luar biasa dalam monetisasi data,” ujar Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Dengan menjadikan NYIAX bagian dari merek kami, kami tidak sekadar memperluas portofolio teknologi, tetapi juga mempercepat peluncuran bursa inovatif yang akan mengubah cara industri mengelola data dengan integritas, privasi, dan efisiensi. Perusahaan hasil merger ini siap menjadi pemimpin dalam solusi Web 3.0 di sektor olahraga, hiburan, fintech, dan bidang lainnya.”

Integrasi ini akan memanfaatkan teknologi ADIO® dari Datavault AI yang telah dilisensikan kepada NYIAX, untuk periklanan ultrasonik. Teknologi ini menyisipkan data yang tidak terdengar ke dalam streaming audio, sehingga dapat menjangkau audiens di berbagai tempat, siaran, maupun lingkungan ritel, semuanya tanpa mengorbankan privasi. Dipadukan dengan bursa milik NYIAX, hal ini menciptakan pasar yang mulus untuk trading inventaris iklan ultrasonik bersamaan dengan kontrak media tradisional. Proses ini didukung oleh alat bantu berbasis AI dari Datavault AI — DataScore®, DataValue®, dan DataBank® — yang memungkinkan valuasi dan likuiditas dilakukan secara real-time.

“Bergabung dengan Datavault AI menandai awal dari era baru bagi NYIAX,” ujar Teri Gallo, CEO NYIAX. “Bersama-sama, kami mendefinisikan kembali cara pasar beroperasi — menggabungkan ketelitian pasar keuangan dengan teknologi inovatif yang mengutamakan privasi untuk membuka peluang baru bagi mitra di seluruh dunia, baik di bidang periklanan maupun di luar itu.”

Transaksi ini diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2026, dengan menunggu persetujuan dari otoritas regulasi dan pemegang saham Datavault AI. Penggabungan ini akan memosisikan perusahaan hasil merger untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan terhadap ekosistem data yang aman dan didukung oleh teknologi AI. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.dvlt.ai.

Tentang Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq: DVLT) merupakan pemimpin dalam teknologi akustik, monetisasi, dan valuasi data berbasis AI. Teknologi berpaten miliknya, Information Data Exchange® (IDE), memungkinkan trading aset data lintas industri secara aman dengan prinsip yang mengutamakan privasi. Berbagai solusi dari Datavault AI — termasuk periklanan ultrasonik ADIO®, DataScore®, DataValue®, dan DataBank® — membantu bisnis untuk memaksimalkan potensi data mereka dengan tingkat keamanan sekelas sistem keuangan serta pemrosesan cerdas secara real-time. Pelajari selengkapnya di www.dvlt.ai.

Tentang NYIAX

NYIAX menghadirkan platform trading eksklusif yang dibangun berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki bersama dengan Nasdaq dan didukung oleh teknologi blockchain. Dirancang khusus untuk menghadirkan standar pasar keuangan dalam dunia periklanan, platform ini memungkinkan terjadinya trading kontrak media dan data di masa depan secara transparan dan otomatis. Di luar sektor periklanan, teknologi berpaten milik NYIAX ini dirancang untuk diperluas ke berbagai kelas aset dan sektor lainnya, termasuk fintech, perawatan kesehatan, ritel, dan hiburan, guna mendorong efisiensi, kepercayaan, serta pertumbuhan di pasar global. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi: https://www.nyiax.com/

Catatan Peringatan Tentang Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti “mengharapkan,” “akan,” “mengantisipasi,” “melanjutkan” serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan bersyarat atau serupa di masa depan dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan di sini mengenai peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan di masa depan, strategi dan jadwal akuisisi di masa depan, inisiatif pelisensian dan pertukaran data, perubahan yang direncanakan pada dewan penasihat dan direksi, inisiatif paten, strategi untuk menghadapi pelanggaran paten dan perlindungan paten, serta keberhasilan implementasi teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk menandatangani dokumen perjanjian definitif terkait transaksi yang disebutkan dalam siaran pers ini; kemampuan kami untuk memenuhi persyaratan penyelesaian transaksi terkait hal tersebut dan menyelesaikan transaksi sesuai jadwal yang diperkirakan atau tidak sama sekali; risiko terkait kemampuan kami untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut; risiko terkait kemampuan kami memanfaatkan aset yang telah kami peroleh untuk meningkatkan pangsa pasar secara efektif; risiko dalam membuka sumber pendapatan baru; penerimaan persetujuan dari otoritas regulasi untuk pertukaran data yang disebutkan dalam siaran pers ini dan risiko lainnya terkait kemampuan kami untuk menerapkan pertukaran tersebut; posisi likuiditas kami saat ini serta kebutuhan untuk memperoleh pendanaan tambahan guna mendukung operasional yang berkelanjutan; risiko terkait kemampuan kami untuk memonetisasi bitcoin yang telah kami peroleh dan menyelesaikan tahap akhir dari investasi bitcoin yang telah diumumkan sebelumnya; kondisi pasar, ekonomi, dan faktor lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan operasional sebagai entitas usaha yang berkelanjutan; kemampuan kami untuk mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami untuk mengelola biaya serta melaksanakan rencana operasional dan anggaran; kemampuan kami untuk mencapai target keuangan; sejauh mana para penerima lisensi kami menerapkan teknologi kami ke dalam produk mereka, jika memang mereka menggunakannya; jangka waktu penerapan tersebut; risiko yang berkaitan dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Informasi Tambahan dan Tempat Menemukannya

Sehubungan dengan rencana Pembelian Aset yang diusulkan, Datavault bermaksud untuk mengajukan surat kuasa definitif kepada SEC. Surat kuasa definitif untuk Datavault (jika dan ketika tersedia) akan dikirimkan melalui pos kepada para pemegang saham Datavault. PARA PEMEGANG SAHAM Datavault SANGAT DIANJURKAN UNTUK MEMBACA DENGAN SAKSAMA DAN SECARA MENYELURUH SURAT KUASA SERTA DOKUMEN LAIN YANG MUNGKIN DIAJUKAN KEPADA SEC, JIKA DAN KETIKA TERSEDIA, KARENA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT AKAN MEMUAT INFORMASI PENTING MENGENAI RENCANA PEMBELIAN ASET YANG DIUSULKAN.

Para pemegang saham Datavault akan dapat memperoleh salinan gratis dari dokumen-dokumen ini (jika dan ketika tersedia) serta dokumen lain yang memuat informasi penting tentang Datavault dan NYIAX, setelah dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada SEC, melalui situs web resmi SEC di http://www.sec.gov. Salinan dokumen yang diajukan kepada SEC juga akan tersedia secara gratis dengan menghubungi Datavault melalui informasi kontak yang tercantum di bawah ini.

Peserta dalam Proses Permohonan

Datavault beserta para direktur, pejabat eksekutif, serta anggota manajemen dan karyawannya dapat dianggap sebagai pihak yang berpartisipasi dalam proses permohonan kuasa dari para pemegang saham Datavault sehubungan dengan Pembelian Aset tersebut. Para pemegang saham sangat dianjurkan untuk membaca dengan saksama surat kuasa terkait Pembelian Aset tersebut ketika sudah tersedia, karena dokumen tersebut akan memuat informasi penting. Informasi mengenai pihak-pihak yang, berdasarkan peraturan SEC, dapat dianggap sebagai peserta dalam proses permohonan dari para pemegang saham Datavault sehubungan dengan Pembelian Aset tersebut akan dicantumkan dalam surat kuasa pada saat diajukan kepada SEC. Informasi mengenai para pejabat eksekutif dan direktur Datavault akan dicantumkan dalam surat kuasa yang berkaitan dengan Pembelian Aset tersebut ketika dokumen tersebut telah tersedia. Anda dapat memperoleh salinan gratis dari dokumen-dokumen ini dan dokumen lain yang memuat informasi relevan melalui situs web SEC di www.sec.gov atau dengan mengirimkan permintaan ke alamat atau nomor telepon yang tercantum di bawah ini.

Permintaan Informasi dari Media

marketing@dvlt.ai