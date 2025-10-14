Datavault AI, NYIAX 인수 위한 양해각서(LOI) 체결하며 특허 기술인 ‘정보 데이터 교환(Information Data Exchange)’과 상업적 입지 확대에 나서

오리건주 비버튼, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 인공지능 (AI) 기반 데이터 가치 평가, 수익화 및 음향 기술 분야를 선도하는Datavault AI Inc., 나스닥: DVLT) 가 미국, 유럽, 두바이에서 사업을 운영 중인 기술·서비스 기업 NYIAX Inc. 인수를 위한 양해각서 (LOI)를 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 거래는 나스닥 승인과 통상적인 마감 조건을 포함한 최종 계약 체결을 전제로 하며, 이를 통해 NYIAX의 블록체인 기반 거래소, 특허 포트폴리오, 마케팅 에이전시, 광고 사업 부문이 Datavault AI의 포트폴리오에 편입될 예정이다.

이번 전략적 인수는Datavault AI 가 이미 NYIAX와 체결한 자사의 초음파 기술 ‘ADIO®’ 라이선스 계약을 기반으로 NYIAX를 완전히Datavault AI 생태계에 통합하는 과정에 해당한다. 이 통합을 통해 Datavault AI 특허 기술인 ‘Information Data Exchange® (IDE)’는 자산 전반에 걸친 투명하고 자동화된 거래 기능을 추가로 확보하게 된다. 향후 두 분기 내 출시될 예정인 플랫폼에는 국제 원소 거래소(International Elements Exchange, IEE), 국제 NIL 거래소(International NIL Exchange), 미국 정치 정보 거래소(American Political Exchange, APE)가 포함된다. 이 플랫폼들은 AI 분석과 블록체인 보안을 기반으로 데이터 자산, NIL 권리, 정치 정보 등의 안전하고 실시간 거래를 가능하게 할 예정이다.

NYIAX는 나스닥과 공동 소유한 지적재산권을 기반으로 한 독자적인 블록체인 거래 플랫폼을 운영하고 있다. 이 플랫폼은 금융 시장 인프라의 엄격한 구조와 현대 산업의 진화하는 수요를 결합한 것이다. 광고 산업 내에서 시장 리더십을 확보한 NYIAX의 기술과 지적재산은 핀테크, 헬스케어, 리테일, 엔터테인먼트 등 다양한 자산군으로 확장 가능하며, 급격한 변화를 겪고 있는 산업 분야에서 고급 거래 기능이 필요한 영역으로의 진출을 뒷받침한다.

데이터 기반 혁신의 새로운 시대를 여는 전환점

Datavault AI의 Nathaniel Bradley CEO는 “이번 인수는Datavault AI에 있어 혁신적인 변화를 상징하는 중요한 이정표가 될 것이다. 우리의 AI 전문성과 NYIAX의 입증된 거래소 기술을 결합해 데이터 수익화 분야에서 비할 데 없는 가치를 창출하게 될 것으로 기대된다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “NYIAX를 당사 브랜드 아래 통합함으로써 단순히 기술 포트폴리오를 확장하는 것이 아니라, 산업 전반이 데이터를 신뢰성, 프라이버시, 효율성을 바탕으로 다루는 방식을 재정의할 혁신적인 거래소들의 출범을 가속화하는 것이다. 통합된 양사는 스포츠, 엔터테인먼트, 핀테크 등 다양한 분야에서 Web 3.0 솔루션을 선도할 준비가 되어 있다.”라고 자신감을 내 비쳤다.

이번 통합은 이미 NYIAX에 라이선스된 데이터볼트 AI의 ADIO® 기술을 활용해 음성 스트림에 들리지 않는 데이터를 삽입하는 초음파 광고를 구현한다. 이를 통해 개인 정보 침해 없이 경기장, 방송, 소매 환경 등에서 청중에게 도달이 가능하다. NYIAX의 거래소 기술과 결합되면, 전통적인 미디어 계약과 함께 초음파 광고 재고를 거래할 수 있는 통합 마켓플레이스가 구축된다. 여기에 Datavault AI의 AI 기반 실시간 평가 및 유동성 도구인 DataScore®, DataValue®, DataBank®이 결합되어 완전한 데이터 거래 생태계가 형성되는 것이다.

NYIAX CEO인 Teri Gallo는 “Datavault AI와의 통합은 NYIAX에 새로운 시대의 시작을 의미한다.”고 선언하며 “우리는 금융 시장의 엄격한 구조에 혁신적이고 프라이버시 중심의 기술을 결합함으로써, 전 세계 광고 산업을 비롯한 다양한 분야에서 새로운 기회를 열어가고 있다.”라고 강조했다.

이번 거래는 규제 당국 및 Datavault AI 주주 승인 절차를 거쳐 2026년 1분기 내 마무리될 예정이며, 양사는 안전하고 AI로 강화된 데이터 생태계에 대한 수요 증가를 발판으로 성장을 가속화할 전망이다. 자세한 내용은 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

Datavault AI 소개

Datavault AI (나스닥: DVLT)는 인공지능(AI) 기반 데이터 가치 평가, 수익화 및 음향 기술 분야의 선도 기업이다. 회사의 특허 기술인 Information Data Exchange®(IDE)는 산업 전반에서 데이터 자산을 안전하고 프라이버시 중심적으로 거래할 수 있도록 지원한다. Datavault AI의 솔루션 — ADIO® 초음파 광고, DataScore®, DataValue®, DataBank® — 은 기업이 금융 등급의 보안성과 실시간 인텔리전스를 기반으로 데이터로부터 새로운 가치를 창출하도록 돕는다. 자세한 내용은 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

NYIAX 소개

NYIAX는 나스닥과 공동 소유한 지적재산권을 기반으로 블록체인 기술로 구동되는 독자적 거래 플랫폼을 제공한다. 광고 산업에 금융 시장의 표준을 도입하기 위해 설계된 이 플랫폼은 미래 미디어 및 데이터 계약을 투명하고 자동화된 방식으로 거래할 수 있도록 한다. 광고 분야를 넘어, NYIAX의 특허 기술은 핀테크, 헬스케어, 리테일, 엔터테인먼트 등 다양한 자산군과 산업 전반으로 확장되어 글로벌 시장의 효율성, 신뢰, 성장에 기여한다. 자세한 내용은 https://www.nyiax.com/ 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술에 관한 유의사항

이 보도자료에는 1995년 제정된 ‘민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)’ 및 기타 증권법에서 정의한 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “예상한다(anticipates)”, “계속된다(continues)”, “~할 것이다(will)” 등의 단어 및 이와 유사한 미래지향적 또는 조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 이 보도자료에 포함된 미래예측진술은 당사의 사업 기회 및 전망, 전략, 향후 매출 기대, 향후 인수 전략 및 일정, 라이선스 및 데이터 교환 관련 계획, 자문위원회 및 이사회 구성 변경 계획, 특허 관련 이니셔티브, 특허 침해 및 방어 전략, 그리고 특허 기술의 성공적 구현 등에 관한 내용을 포함하며, 이는 합리적이라고 판단되는 당사 및 경영진의 추정과 가정에 근거하고 있으나 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험 및 불확실성으로 인해 본 미래예측진술에서 언급된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 요인들이 포함되나 이에 국한되지 않는다. 즉 본 보도자료에서 언급된 거래와 관련한 최종 계약서 체결 능력, 해당 거래의 마감 조건 충족 및 예정된 일정 내 거래 완료 가능성, 거래를 통해 기대되는 이익 실현 능력에 대한 위험, 인수한 자산을 활용하여 시장 점유율을 성공적으로 확대할 수 있는 능력, 신규 수익원을 창출할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 데이터 거래소에 대한 규제 승인 취득 여부 및 해당 거래소 구현과 관련된 위험, 당사의 유동성 현황과 운영을 지속하기 위한 추가 자금 조달 필요성, 보유 중인 비트코인을 수익화하고 이전에 공시한 비트코인 투자 최종 분할을 완료할 수 있는 능력, 전반적인 시장·경제 여건 및 기타 환경적 요인, 계속기업으로서의 존속 능력, 나스닥 상장 유지 가능성, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 가능성, 라이선스 보유자가 당사 기술을 제품에 실제로 구현할지 여부 및 그 시점, 기술 혁신 및 지식재산 관련 위험 등이 이에 해당한다. 이러한 위험 요인들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 자료에 보다 자세히 기술되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법적으로 요구되지 않는 한 새로운 정보나 미래 사건, 기타 사유로 인해 본 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

추가 정보 및 확인 방법

예정된 자산 인수와 관련하여 Datavault는 미국 증권거래위원회(SEC)에 최종 위임장 설명서(definitive proxy statement)를 제출할 예정이다. Datavault의 최종 위임장 설명서(제출 및 이용 가능 시)는 Datavault 주주들에게 우편으로 발송될 예정이다. Datavault 주주들은 해당 위임장 설명서 및 SEC에 제출될 수 있는 기타 문서들을 주의 깊게, 그리고 전체적으로 읽을 것을 강력히 권고한다. 이 문서들은 제안된 자산 인수에 대한 중요한 정보를 포함하고 있기 때문이다.

Datavault 주주들은 이러한 문서들이 SEC에 제출된 후, 해당 문서(이용 가능 시) 및 Datavault와 NYIAX에 관한 중요한 정보를 포함한 기타 문서들을 SEC가 운영하는 웹사이트(http://www.sec.gov)를 통해 무료로 열람 및 다운로드할 수 있다. 또한 아래의 연락처를 통해 Datavault에 문의하면 SEC에 제출된 문서 사본을 무료로 받아볼 수 있다.

의결권 위임 관련 참여자 정보

Datavault와 그 이사, 임원, 기타 경영진 및 직원 일부는 자산 인수와 관련하여 Datavault 주주들로부터 위임장(proxies)을 요청하는 과정에서 참여자로 간주될 수 있다. 주주들은 자산 인수와 관련된 위임장 설명서가 공개되는 즉시 이를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다. 이 문서는 거래와 관련된 중요한 정보를 담고 있기 때문이다. SEC 규정에 따라 자산 인수와 관련된 위임장 요청에 참여자로 간주될 수 있는 인물에 대한 정보는 SEC에 제출될 위임장 설명서에 명시될 예정이다. Datavault의 이사 및 임원에 관한 정보 또한 위임장 설명서에 포함될 예정이며, 이 문서가 공개되면 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 무료로 확인이 가능하다. 또는 하단에 기재된 주소나 전화번호로 연락하여 관련 문서의 사본을 요청할 수도 있다.

