Adrian Schauer, Fondateur et PDG d'AlayaCare, Lauréat du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 2025

MONTRÉAL, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adrian Schauer, fondateur et PDG d’AlayaCare, a été reconnu comme l'un des lauréats du prestigieux Grand Prix de l'Entrepreneur d’EY 2025 pour la région de l’Est du Canada. Cette distinction met en lumière l'impact significatif de sa vision et de son leadership dans la transformation des soins à domicile.

Cette reconnaissance par EY souligne les réalisations d'Adrian Schauer et de son équipe qui, en automatisant les tâches routinières et en allégeant le fardeau administratif, permettent aux aidants de se concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir des soins à domicile de qualité.

Grâce aux technologies avancées d'AlayaCare, les professionnels des soins peuvent consacrer plus de temps à leurs patients, tout en bénéficiant d’une gestion plus efficace et d’une meilleure précision dans la prestation des services.

Adrian Schauer a déclaré : « Je suis profondément reconnaissant pour cette reconnaissance. Merci à notre équipe et à nos partenaires qui ont rendu cela possible. Ensemble, nous démontrons qu’il est possible d’humaniser les soins à domicile grâce à la technologie et à l’innovation. Je tiens également à souligner le prix d’Entrepreneur sociale de l’année décerné à une cliente de longue date d’AlayaCare, amie et entrepreneure québécoise, Alison Green, présidente de Bien Chez Soi. »

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle montréalaise complète destinée aux organismes de soins à domicile publics, privés, communautaires et sans but lucratif. Elle permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des clients, y compris l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l’optimisation des visites et des trajets, ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant maintenant plus de 600 employés majoritairement à Montréal, AlayaCare combine des solutions de soins à domicile traditionnels et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’informations, visitez : AlayaCare.com.

Source : Ricardo Souvenir, conseiller-analyste, Mongeau Pellerin & Co, 514-998-2976 | rsouvenir@mongeaupellerin.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edcffb4c-7f86-49ba-a06c-5d3f27ecaad0/fr