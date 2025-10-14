AS LHV Group 2025. aasta III kvartali majandustulemuste tutvustamise veebiseminar

AS LHV Group kutsub 21. oktoobril kell 9.00 investoreid ja teisi huvilisi osalema 2025. aasta III kvartali majandustulemuste veebiseminaril. Majandustulemusi tutvustavad LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim ja finantsjuht Meelis Paakspuu. Veebiseminari jooksul on osalejatel võimalik esitada ka küsimusi, millele vastatakse seminari lõpus.

Veebiseminaril osalemiseks palume eelnevalt registreeruda siin. Registreerunutele saadetakse eraldi link veebiseminarile.

Veebiseminarile telefoniga liitujatel palume alla laadida Microsoft Teamsi äpp.

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse LHV Groupi lehel https://investor.lhv.ee/ ja YouTube'i kontol.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee