Atsistatydina „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomas narys Ramūnas Bagdonas

Naujosios energetikos grupės „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva) Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomas narys Ramūnas Bagdonas nuo 2025 m. lapkričio 1 d. atsistatydina iš užimamų pareigų. Paskutinė jo darbo diena komitete – 2025 m. spalio 31 d.
R. Bagdonas Atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomo nario pareigas ėjo nuo 2023 m. birželio 6 d. Komiteto, kurį sudaro trys nariai, kadencijos pabaiga numatyta 2027 m. kovo 24 d.
Daugiau nei 20 metų patirties įvairiose bendrovėse žmogiškųjų išteklių, personalo valdymo ir organizacinės kultūros srityse sukaupęs R. Bagdonas šiuo metu eina „Telia Lietuva“ Žmogiškųjų išteklių vadovo pareigas, yra Personalo valdymo profesionalų asociacijos steigėjas ir valdybos pirmininkas.
Atlygio ir skyrimo komitete toliau darbus tęs komiteto nariai Robertas Vyšniauskas ir Dovilė Kavaliauskienė.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
