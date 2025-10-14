Finantsinspektsioon tegi AS-ile Inbank Finance ettekirjutuse

Finantsinspektsioon tegi 13. oktoobril 2025 AS-i Inbank tütarettevõttele AS-ile Inbank Finance ettekirjutuse kontrolli käigus tuvastatud puuduste kohta.

Finantsinspektsioon tuvastas kontrolli käigus puudusi tarbijate krediidivõimelisuse hindamises ja tarbijakrediidi andmist puudutavates sise-eeskirjades.

Kommenteerib Margus Kastein, AS-i Inbank Finance juhatuse liige:

„Inbanki jaoks on väga tähtis järgida kõiki kehtivaid regulatiivseid nõudeid. Oleme Finantsinspektsiooni tähelepanekutega tutvunud ning viime ellu tegevuskava, et veelgi tõhustada sisemisi protsesse ja eeskirju.”

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5700 kaupmehega on Inbankil 931 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

