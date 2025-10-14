LVMH : Amélioration des tendances au troisième trimestre 2025

Paris, le 14 octobre 2025

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de haute qualité, réalise sur les neuf premiers mois de 2025 des ventes de 58,1 milliards d’euros. LVMH fait preuve d’une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d’innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé. L’Europe et les Etats-Unis, stables par rapport aux neuf premiers mois de 2024, bénéficient d’une demande locale solide. Le Japon est en recul par rapport à la même période de 2024, qui avait profité de la hausse des dépenses de la clientèle touristique en raison de la forte baisse du yen. Le reste de l’Asie connaît une amélioration sensible des tendances par rapport à 2024.

Avec une croissance organique de 1 %, le troisième trimestre montre une amélioration pour toutes les activités et toutes les régions à l’exception de l’Europe où les ventes auprès de la clientèle touristique ont diminué, impactées par l’évolution des devises, qui ont pesé davantage sur ce trimestre qu’en début d’année.

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 9 premiers

mois 2024 9 premiers

mois 2025 Variation

9 premiers mois

2025/2024

Publiée Organique* Variation

T3 2025/

T3 2024

Organique* Vins & Spiritueux 4 193 3 917 - 7 % - 4 % + 1 % Mode & Maroquinerie 29 922 27 611 - 8 % - 6 % - 2 % Parfums & Cosmétiques 6 148 6 040 - 2 % 0 % + 2 % Montres & Joaillerie 7 536 7 409 - 2 % + 1 % + 2 % Distribution sélective 12 559 12 613 0 % + 3 % + 7 % Autres activités et éliminations 395 500 - - - Total LVMH 60 753 58 090 - 4 % - 2 % + 1 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet de change pour les neuf premiers mois de 2025 est de -2% et l’effet périmètre est négligeable. Pour le troisième trimestre 2025, l’effet de change est de -5 % et l’effet périmètre est négligeable.

L’activité Vins & Spiritueux connaît une légère croissance organique au troisième trimestre, malgré une baisse de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2025, avec une amélioration séquentielle sur les Champagne et Vins, et une bonne performance des Rosés de Provence. Les tendances depuis le début de l’année sur le Cognac sont similaires à celles de 2024, s’expliquant notamment par l’effet des tensions commerciales sur la demande sur les marchés clés américain et chinois.

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie connaît des ventes en baisse sur les neuf premiers mois de 2025, avec une amélioration au troisième trimestre, reflétant une bonne résistance auprès des clientèles locales alors que 2024 bénéficiait de la forte croissance des achats touristiques, notamment au Japon. Louis Vuitton continue d’illustrer son exceptionnelle force créative à travers ses produits iconiques et l’expérience unique au sein de ses boutiques. En témoignent les derniers défilés de Nicolas Ghesquière et de Pharrell Williams, ainsi que l’architecture d’exception de « The Louis », l’espace muséal en forme de navire à Shanghai, réinventant l’esprit du voyage de la Maison et attirant un très grand nombre de visiteurs. Un autre temps fort du trimestre est le lancement de La Beauté Louis Vuitton, un nouvel univers créatif sous la direction de Dame Pat McGrath, porté par une attention aux formulations, à l’innovation et à la durabilité du maquillage Louis Vuitton qui rencontre un grand succès. Chez Christian Dior, Jonathan Anderson, le nouveau directeur artistique de la Maison, signe un « new look » actuel. Ses premières collections Femme et Homme reçoivent un formidable accueil. Incarnant l’élégance française, deux « Maisons Dior » sont inaugurées au cœur de New York et à Beverly Hills. Pour ses nouvelles pièces joaillières, Victoire de Castellane réinvente l’art ancestral de l’origami en s’inspirant de la haute couture. Loro Piana poursuit sa recherche d’excellence en collaborant à nouveau avec l’équipe d’Europe, gagnante de la Ryder Cup 2025, la compétition par équipes la plus prestigieuse du monde du golf. La Maison confirme aussi son statut de « Master of Fibres » à l’occasion de la présentation de sa dernière collection au Palazzo Citterio à Milan. Les premiers défilés des nouveaux directeurs artistiques, Michael Rider chez Celine, Jack McCollough et Lazaro Hernandez chez Loewe et Sarah Burton chez Givenchy, ont connu un accueil excellent. Chez Fendi, Silvia Venturini Fendi est nommée Présidente d’Honneur. Maria Grazia Chiuri est nommée Chief Creative Officer de la Maison romaine.

L’activité Parfums & Cosmétiques, stable en organique sur les neuf premiers mois de 2025, maintient une politique d’innovation soutenue et une distribution très sélective. Parfums Christian Dior bénéficie en parfum, du lancement réussi de Miss Dior Essence et de Dior Homme Parfum. Sauvage reste le premier parfum vendu au monde. Par ailleurs, le nouveau rouge à lèvres Rouge Dior On Stage et les innovations en maquillage de Forever et Dior Addict contribuent à la performance de la Maison. Guerlain est porté par l’enrichissement de ses fragrances Aqua Allegoria et L’Art & La Matière. Parfums Givenchy dévoile une nouvelle composition florale de son icône avec L’Interdit Parfum.

L'activité Montres et Joaillerie est en croissance organique sur les neuf premiers mois de 2025. Tiffany & Co. poursuit avec succès le renforcement de ses lignes iconiques et le déploiement mondial de son concept de boutiques inspiré du « Landmark » à New York. Les ouvertures récentes à Milan et à Tokyo bénéficient d’un niveau élevé de fréquentation et d’activité. Hommage à la broche la plus célèbre de la Maison, créée par Jean Schlumberger, Bird on a Rock, déclinée aujourd’hui, connaît un début particulièrement prometteur. Bvlgari tire profit du développement continu de Serpenti et des excellents résultats de sa collection de haute joaillerie Polychroma. Les expositions Kaleidos à Tokyo et Serpenti Infinito à Mumbai mettent en lumière les savoir-faire de la Maison. Chaumet continue de développer sa ligne de joaillerie emblématique Bee de Chaumet. En horlogerie, TAG Heuer bénéficie d’une forte visibilité lors des différents Grands Prix de Formule 1 dans le cadre du partenariat de 10 ans signé en 2024. Plusieurs nouveautés des Maisons horlogères de LVMH sont présentées à l’occasion des Geneva Watch Days, dont le spiral révolutionnaire Carbonspring de TAG Heuer.

Dans la Distribution sélective, les ventes progressent sur les neuf premiers mois de 2025. Sephora réalise une performance remarquable, poursuivant la croissance soutenue de ses ventes. La Maison accentue ses gains de parts de marché dans de nombreux pays, confortant son leadership mondial. Sephora continue d’enrichir son offre unique de marques avec notamment le lancement de Rhode qui a connu un démarrage record. DFS voit la tendance de ses ventes s’améliorer au troisième trimestre, notamment à Macao et à Hong Kong tandis que les mesures de rationalisation des opérations prises depuis le début de l’année portent leur fruit. Le Bon Marché est en progression grâce à la stratégie de différenciation du grand magasin avec son offre sans cesse renouvelée et une programmation culturelle originale.

PERSPECTIVES

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le Groupe reste confiant et poursuivra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques, en s’appuyant sur l’authenticité et la qualité de ses produits, sur l’excellence de sa distribution et sur la réactivité de son organisation.

LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2025 son avance sur le marché mondial du luxe.

Hormis les éléments mentionnés dans ce communiqué, il n'y a pas eu, au cours du trimestre et à la date de ce jour, d'évènement ou de changement de nature à affecter de façon significative la structure financière du Groupe.

Information réglementée liée à ce communiqué et présentation disponibles sur www.lvmh.fr.

Le détail du webcast relatif à la publication des ventes du troisième trimestre 2025 est disponible sur : www.lvmh.fr.



ANNEXE

LVMH – Ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2025 (en millions d’euros) Année 2025





Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités et éliminations Total





Premier trimestre 1 305 10 108 2 178 2 482 4 189 49 20 311 Deuxième trimestre 1 283 9 006 1 904 2 608 4 431 267 19 499 Premier semestre 2 588 19 115 4 082 5 090 8 620 315 39 810 Troisième trimestre 1 330 8 497 1 958 2 319 3 992 185 18 280 Neuf premiers mois 3 917 27 611 6 040 7 409 12 613 500 58 090 Ventes 2025 (croissance organique par rapport à la même période de 2024) Année 2025





Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités et éliminations Total





Premier trimestre - 9 % - 5 % - 1 % 0 % - 1 % - - 3 % Deuxième trimestre - 4 % - 9 % + 1 % 0 % + 4 % - - 4 % Premier semestre - 7 % - 7 % 0 % 0 % + 2 % - - 3 % Troisième trimestre + 1 % - 2 % + 2 % + 2 % + 7 % - + 1 % Neuf premiers mois - 4 % - 6 % 0 % + 1 % + 3% - - 2 % Ventes 2024 (en millions d’euros) Année 2024





Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités et éliminations Total





Premier trimestre 1 417 10 490 2 182 2 466 4 175 (36) 20 694 Deuxième trimestre 1 391 10 281 1 953 2 685 4 457 216 20 983 Premier semestre 2 807 20 771 4 136 5 150 8 632 181 41 677 Troisième trimestre 1 386 9 151 2 012 2 386 3 927 214 19 076 Neuf premiers mois 4 193 29 922 6 148 7 536 12 559 395 60 753

Les totaux des tableaux étant calculés sur la base de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux-ci et la somme des éléments dont ils sont constitués.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred, Hublot et l’Epée. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

