Début de mise en service de la centrale biomasse Sinnamary en Guyane

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le démarrage de sa centrale biomasse de Sinnamary d’une capacité de 10,5 mégawatts. Elle s’ajoute à la centrale de Kourou (1,7 mégawatts) et la centrale de Cacao (5,1 mégawatts) déjà opérationnelles sur le territoire guyanais

Les premiers feux chaudière, étape clé du processus de mise en service de la centrale biomasse de Sinnamary, ont été réalisés début avril 2025. Cette phase inaugurale a marqué le démarrage des essais techniques. La plus grande centrale biomasse de Guyane, actuellement en phase finale de tests avant sa mise en service complète, pourra couvrir jusqu’à 8 % des besoins en électricité du territoire.

Implantée sur le site de Petit Saut, la centrale biomasse affiche une capacité de production annuelle de plus de 80 gigawattheures. Ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation des ressources locales, contribuant à la diversification et à la décarbonation du mix énergétique du territoire.

Avec la mise en service de la centrale de Sinnamary, Voltalia franchira une nouvelle étape en doublant ses capacités de production locales. L’entreprise aura désormais une capacité de production représentant l’équivalent d’environ 16 % de la consommation électrique du territoire, renforçant ainsi son rôle d’acteur majeur de la transition énergétique en Guyane.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : « La centrale biomasse de Sinnamary marque un tournant pour la Guyane : elle démontre qu’il est possible de produire localement une énergie décarbonée, fiable et compétitive à partir de ressources du territoire. Avec cette mise en service, Voltalia contribue directement à renforcer l’autonomie énergétique et la résilience du réseau guyanais. »

En savoir plus

Le Pôle Scierie et Énergie de Petit-Saut : un projet structurant pour la Guyane

Porté par Voltalia et sa filiale Triton Timber, le projet du Pôle Scierie et Énergie de Petit-Saut vise à valoriser localement le bois immergé du lac de Petit-Saut. Avec plus de 200 millions d’euros d’investissement, il combine trois volets permettant de valoriser localement l’intégralité de la ressource originellement perdue :

Le pôle de récolte , développé par Triton Guyane, qui permet de récolter et ramener à la berge les bois immergés du lac du barrage

, développé par Triton Guyane, qui permet de récolter et ramener à la berge les bois immergés du lac du barrage La scierie , développée par Triton Guyane, permettra de produire environ 9 000 m³ de bois de construction par an pour répondre notamment à la demande locale soutenue

, développée par Triton Guyane, permettra de produire environ 9 000 m³ de bois de construction par an pour répondre notamment à la demande locale soutenue La centrale biomasse de 10,5 mégawatts développée et opérée par Voltalia, alimentée par les essences non valorisables en scierie, dont la mise en service a débuté





Ce projet innovant, prévu sur 25 ans, s’inscrit dans une démarche durable d’économie circulaire, en conciliant développement économique et préservation de l’environnement.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025, le 22 octobre 2025 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

Pièce jointe