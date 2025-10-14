ACCORD DE CESSION DE 9,8 % DU CAPITAL D’EXOSENS

ENTRE HLD EUROPE ET THEON INTERNATIONAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 14 OCTOBRE 2025

Un prix de cession de 54€ par action Exosens illustrant la reconnaissance du positionnement stratégique unique de la Société ainsi que le fort potentiel de croissance identifié par son plus important client en vision nocturne.





HLD Europe a annoncé hier avoir conclu un accord avec Theon International, principal client du groupe, pour la cession de 9,8 % du capital d’Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), au prix de 54€ par action.

Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens, a déclaré : « L’investissement de Theon constitue une reconnaissance des performances et de la fiabilité de la technologie d’Exosens – la même technologie dont bénéficie l’ensemble de nos clients. Notre engagement à offrir le même niveau d’excellence et d’accompagnement à chacun de nos partenaires, dans nos deux segments, demeure absolu. »

La réalisation de la cession, qui reste soumise à diverses notifications réglementaires, devrait intervenir au début du premier trimestre 2026. A l’issue de cette opération, HLD Europe restera la premier actionnaire d’Exosens, avec une participation de 22,42 % du capital de la Société. Theon International ne sera pas représenté au sein du Conseil d’administration de la Société.

Exosens poursuivra son développement avec le même engagement en faveur de l’excellence, de l’innovation et de la satisfaction de ces clients qui ont fait le succès du Groupe jusqu’à présent.

***

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : https://www.exosens.com.

