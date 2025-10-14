Bitget 报告：66% 的加密货币用户计划增加投资，推动全球增长

维多利亚，塞舌尔, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布了《2025 年第三季度加密货币市场信心与比特币 (BTC) 投资趋势报告》 (Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report)。该报告指出，尽管当前宏观经济仍存在不确定性，但全球市场的乐观情绪依然持续。

该调查收集了来自欧洲、拉丁美洲、中东和北非 (MENA)、非洲及亚洲数千名参与者的观点，结果显示约 66% 的受访者计划在未来几个月增加加密货币投资。 其中，半数受访者表示将积极扩大交易头寸，而 43% 的受访者倾向于采用长期储蓄与财富管理策略。 在比特币的走势方面，49% 的受访者预计下一轮牛市峰值将介于 15 万至 20 万美元之间，且越来越多的长期投资者预期其估值将更高。

区域差异尤为显著。 尼日利亚 (84%)、中国 (73%)、印度 (72%) 三国的加密货币投资配置意愿位居前列，这凸显出新兴市场在加密货币普及过程中扮演的关键引擎角色。 相比之下，德国、法国、日本等发达市场的投资者态度更为谨慎；而韩国尤为突出——计划减少加密货币投资的受访者比例异常之高。

以太坊和 Solana 仍是全球投资者青睐的热门选择，支持率分别达到 67% 和 55%；而比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 等主流加密资产，依旧是投资者配置策略的核心支柱。 与此同时，平台代币、迷因币及 Layer 2 项目虽属于细分领域资产，但在特定区域内仍拥有显著的吸引力。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“对比特币的信心已不再是小众趋势，而是全球性信号。 新兴市场展现出的投资热情，为我们指明了未来发展方向，这也印证了我们全景交易所模式的设计初衷——将中心化金融 (CeFi)、去中心化金融 (DeFi) 与链上体验整合于一体。 这份报告再次证明，投资者既渴望机遇，也看重可靠性，而 Bitget 正是能同时满足这两大需求的平台。”

Bitget 向全景交易所的转型，使其能够以独特优势应对这些变化。 通过在单一生态系统内整合交易、资产管理、支付及链上访问等功能，Bitget 确保无论是加密货币新入局者，还是经验丰富的投资者，都能实现无缝参与。 此外，该交易所采用混合流动性模式，并通过 Blockchain4Youth 等倡议强化投资者教育，进一步巩固了其平台地位——既是市场信心的“度量者”，更是市场信心的“构建者”。

完整的《2025 年第三季度加密货币市场信心与比特币 (BTC) 投资趋势报告》可在此处获取。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎而行，在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

此公告随附的照片可在以下网址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dab2335-ff1e-475d-b826-5fcf40e18214