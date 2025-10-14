ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRANEŠIME ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ ŽEMIAU.
„Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pradeda platinti 8,5 proc. pajamingumo obligacijas
„Lords LB Asset Management“ valdoma investicinė bendrovė „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (AEI) pradeda viešai platinti naują obligacijų emisiją. Investuotojams siūlomos 13 mėnesių trukmės obligacijos su 8,5 proc. fiksuota metine palūkanų norma. Investuoti nuo tūkstančio eurų gali tiek privatūs, tiek instituciniai investuotojai Baltijos šalyse. Platinimą organizuoja investicinės bankininkystės įmonė „Orion Securities“.
„Obligacijų investuotojams siūlome pajamingumą, grįstą jau veikiančiais atsinaujinančios energetikos projektais Lietuvoje ir Lenkijoje. Bendrovė yra įžengusi į paskutinę turto pardavimo stadiją, tikslas – iki 2027-ųjų metų pabaigos parduoti visus išvystytus bei vystomus projektus. Fiksuotų elektros kainų kontraktai, aiški pardavimo strategija, aukšti tvarumo standartai ir nuoseklus vertės kūrimas leidžia matyti prognozuojamą grąžą bei riboti rizikas“, – sako AEI valdytojas Mantas Auruškevičius.
AEI taip pat suteikia galimybę esamiems investuotojams vienodu santykiu (1:1) keisti 5 proc. kupono obligacijas, kurių išpirkimo terminas yra šių metų gruodžio 15 d., į naujai išleidžiamas, su 8,5 proc. kuponu.
Pajamų srautus užtikrina veikiantys saulės ir vėjo parkai
AEI turto vertė siekia 181 mln. eurų, nuosavas kapitalas – 96 mln. eurų. Bendrovės valdomą portfelį sudaro 280 MW galios žaliąją energiją gaminantys saulės ir vėjo parkai Lenkijoje bei Lietuvoje. Iki šių metų pabaigos Lenkijoje veiklą pradės dar 69 MW galios saulės projektai.
Vienas iš pagrindinių aktyvų – 185,5 MW vėjo parkas Lietuvoje, kuriame AEI valdo ketvirtadalį akcijų. Pusė šio parko elektros gamybos parduodama pagal 10 metų trukmės elektros pirkimo–pardavimo sutartį, leidžiančią aiškiai prognozuoti pajamas. Per pastaruosius 12 mėnesių AEI daliai tenkanti parko EBITDA siekė 7,65 mln. eurų.
Lenkijoje AEI valdo 182 MW galios saulės parkų portfelį, kurio daugiau nei pusė jau gamina elektrą. 85 proc. pagamintos elektros parduodama pagal valstybės remiamą fiksuoto tarifo schemą, užtikrinančią stabilų pinigų srautą nepriklausomai nuo rinkos kainų.
Aiški pardavimo strategija
Bendrovė jau yra įvykdžiusi pirmąjį sėkmingą turto pardavimo sandorį: 2024 m. pabaigoje realizuotas 65,5 MW saulės elektrinių portfelis Lenkijoje. Pagal įmonės strategiją per 2027 m. planuojama parduoti visus vystomus ir veikiančius projektus, dalies jų pardavimo procesai jau yra pradėti.
„Tai jau antroji šiemet platinama AEI obligacijų emisija, šį kartą sudarant sąlygas investuoti ir mažmeniniams investuotojams. Emitentas pasižymi solidžia balanso struktūra bei iš tęstinės veiklos generuojamais pinigų srautais – 2025-ųjų birželio 30 d. bendrovės nuosavas kapitalas siekė 96 mln. eurų, nuosavo kapitalo rodiklis viršijo 53 proc., o veikiančių saulės bei vėjo energetikos projektų per paskutinius 12 mėnesių sugeneruotas EBITDA pelnas sudarė daugiau nei 7,5 mln. eurų. Tikime kad investuotojai įvertins šiuos aspektus priimdami sprendimą investuoti į obligacijas.
Mūsų regione pastaraisiais metais stebimas augantis privačių mažmeninių investuotojų susidomėjimas obligacijomis. Džiugu, kad AEI obligacijų emisija dar labiau praplės pasirinkimo galimybes šiam investuotojų segmentui”, – teigia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba.
Nauja žaliųjų obligacijų emisijos atkarpa
AEI taip pat pratęsia birželį pradėtą 8 proc. pajamingumo žaliųjų obligacijų emisijos platinimą. Iki birželio 11 d. bendrovė pritraukė 32 mln. eurų trijose Baltijos valstybėse. Šiuo metu investuotojams siūloma nauja žaliųjų obligacijų atkarpa su 8 proc. fiksuota metine palūkanų norma. Šios obligacijų emisijos išpirkimo terminas – 2027 m. gruodžio 13 d. Minimali galima investuoti suma – 103 147,54 eurų.
AEI pagal Europos Sąjungos tvarumo reglamentą (SFDR) yra priskiriama aukščiausiai – 9 straipsnio – kategorijai. Žaliųjų obligacijų struktūrą įvertino tarptautinė ESG reitingų agentūra „Sustainalytics“.
PRISTATYMAI INVESTUOTOJAMS
Investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas Mantas Auruškevičius investuotojams pristatys siūlymą internetinės konferencijos / vebinaro metu:
- Pristatymas lietuvių kalba: 2025 m. spalio 21 d., 10:00 CEST / 10:00 Vilniaus laiku. Išankstinė registracija: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_plGLeoW3SxOuCFZKIt5wAg#/registration
- Pristatymas anglų kalba: 2025 m. spalio 21 d., 14:00 CEST / 14:00 Vilniaus laiku. Išankstinė registracija: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OptpNdpqT-m2lHqqYtEp1A#/registration
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Povilas Petručionis
UAB FMĮ “Orion Securities” finansų makleris
pp@orion.lt
+37068758168
