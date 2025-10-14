Communiqué de presse

Paris, le 14 octobre 2025

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange remettent une offre conjointe non engageante pour l’acquisition d’une grande partie des activités d’Altice en France

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange annoncent la remise d'une offre non engageante en vue de l’acquisition d’une grande partie des activités de télécommunications du groupe Altice en France.

Dans un marché mature, cette opération, tout en assurant la continuité de service pour les clients de SFR, permettrait à la fois de :

renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité, mais aussi dans les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ;

consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays ; et de

préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.





Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont remis ce jour une offre conjointe non engageante pour entrer en négociations afin d’acquérir un périmètre d’activités du groupe Altice en France. Elle vise la plupart des actifs de l’opérateur SFR, mais exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et territoires d’outre-mer.

Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés du groupe Altice en France et fait ressortir une valeur d’entreprise implicite indicative pour l’ensemble d’Altice France de plus de 21 milliards d’euros1.

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange envisagent la répartition suivante du périmètre cible :

l’activité « B2B » serait reprise par Bouygues Telecom principalement, et Free-Groupe iliad ;

l’activité « B2C » serait partagée entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ;

les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l’exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.





La répartition du prix et de la valeur serait de l’ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

Sous réserve de l’acceptation par le vendeur de l’offre non-engageante, la remise d’une offre confirmatoire sera conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu’à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l’offre indicative.

L’opération sera soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devra ensuite faire l’objet d’un contrôle par les autorités réglementaires compétentes en vue de permettre sa réalisation.

A l’issue de ces étapes, les actifs qui ne pourraient pas être transférés immédiatement à chacun des trois opérateurs concernés seraient transférés à une société commune chargée de la gestion opérationnelle pendant une période de transition permettant notamment la migration progressive des clients. Cette société s’appuiera sur les collaborateurs du groupe Altice.

Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 600 salariés au 30 juin 2025, dont 68 700 en France. Le Groupe servait 300 millions de clients au 30 juin 2025, dont 262 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse

Eric Fohlen-Weill, Orange - eric.fohlen-weill@orange.com 06.81.07.81.02

Tom Wright, Orange - tom.wright@orange.com 06.78.91.35.11

A propos de Free-Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 000 collaborateurs au service de 51 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,0 milliards d’euros en 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin juin 2025, 23,1 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin juin 2025 plus de 12,5 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin juin 2025 15,5 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.

Contact presse

Isabelle Audap, Free-Groupe iliad – presse@iliad.fr - 06 33 47 09 57.

A propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom est un opérateur global français de communications et de services numériques. En 2024, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards d’euros, employait 11 200 collaborateurs et comptait 510 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s’engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication fixe et mobile, ainsi que des services d’internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 27,1 millions de clients Mobile et 5,3 millions de clients Fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateur n°1 des connexions WiFi et internet Fixe selon nPerf en 2024, et n°2 sur le mobile selon l’ARCEP, en 2023. Son réseau 4G couvre aujourd’hui 99% de la population et son réseau 5G plus de 19 000 communes et plus de 84% de la population. Bouygues Telecom division Entreprises accompagne près de 100 000 clients dont 70% du CAC 40 dans l’adoption des nouveaux usages collaboratifs, la migration vers le Cloud et la transformation de leurs infrastructures numériques. Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d’atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d’ici 2027, des objectifs approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

#OnEstFaitPourEtreEnsemble - www.corporate.bouyguestelecom.fr, sur X : @ByTel_Corporate

Contacts presse :

Maylis Carçabal, Groupe Bouygues - mca@bouygues.com - 06 63 59 87 05

Anthony Colombani, Bouygues Telecom - ancolomb@bouyguestelecom.fr - 07 62 46 26 65

Stéphanie Brun, Bouygues Telecom - sbrun@bouyguestelecom.fr - 06 47 47 15 76

Avertissement :

Cette information a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Didier Casas, Secrétaire Général.

Cette information a été qualifiée par Orange SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Nicolas Guerin, Secrétaire Général.

1 Sur la base des informations publiques et des estimations des notes d’analystes pour une partie des actifs non visés par l’offre : les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d’outre-mer.

