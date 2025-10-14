Un estudio de BitMEX revela que las tasas de financiamiento de criptomonedas son positivas el 92 % de las veces, lo que demuestra un sesgo estructural del mercado





VICTORIA, Seychelles, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las bolsas de criptomonedas más seguras, anunció hoy los resultados de su estudio, “The Anchor and the Ceiling: Understanding the Structure of Funding Rates” (El ancla y el techo: cómo entender la estructura de las tasas de financiamiento), el cual revela que dos fuerzas estructurales impulsan las tasas de financiamiento de criptomonedas para que se mantengan positivas el 92 % de las veces y que las tasas por encima de la base de referencia del 0,01 % suelen ser de corta duración. El informe describe cómo los operadores de criptomonedas pueden aprovechar esta dinámica predecible para adoptar operaciones sofisticadas y basadas en la estructura.

Desde que BitMEX inventó el swap perpetuo hace nueve años, el mercado ha evolucionado de forma significativa. Ahora, surgen mercados dedicados a las operaciones con tasas de financiamiento, que permite a los operadores especular sobre la mecánica subyacente del mercado. Las tasas de financiamiento, los pagos periódicos que mantienen los precios de los futuros alineados con los precios spot, se han convertido en un indicador clave de la estructura del mercado y ofrecen perspectivas que van más allá del simple sentimiento sobre los precios.

El estudio, que analizó datos del tercer trimestre de 2025 de BitMEX, Binance e Hyperliquid, descubrió varias ideas clave:

El 'ancla' estructural mantiene las tasas de financiamiento en el 0,01 %: la fórmula de financiamiento del swap perpetuo tiene un componente de interés incorporado que actúa como una fuerza gravitacional hacia una tasa de referencia del 0,01 %. Los datos muestran que las tasas de financiamiento fueron positivas durante más del 92 % del tercer trimestre de 2025, incluso cuando los contratos se negociaban con un ligero descuento.

El 'techo' de arbitraje limita los picos extremos: las grandes entradas de capital institucional crean un techo estricto para las tasas de financiamiento. Este capital se despliega con gran rapidez para vender en corto contratos con primas altas, lo que comprime las tasas de vuelta a la línea de base. Esto garantiza que las tasas de financiamiento extremadamente positivas sean efímeras e inestables.

BitMEX lidera en estabilidad de la tasa de financiamiento: el análisis confirmó que BitMEX exhibió las tasas de financiamiento más estables y predecibles tanto para Bitcoin como para Ethereum. La tasa fue exactamente del 0,01 % durante el 78,19 % del trimestre para Bitcoin y del 87,52 % para Ethereum, lo que demuestra un mercado altamente eficiente en el que los perpetuos siguen de forma consistente los precios al contado. Por el contrario, plataformas como Hyperliquid mostraron una volatilidad significativamente mayor.



“Como inventores del swap perpetuo, somos testigos de su próxima gran evolución: el auge de las operaciones con tasas de financiamiento”, señaló Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. “Nuestra última investigación va más allá del sentimiento sobre el mercado para revelar la mecánica central que impulsa este mercado. El ‘ancla’ y el ‘techo’ no son teorías; son fuerzas estructurales que crean oportunidades para operar con alta probabilidad. Este estudio destaca un nuevo nivel de madurez del mercado, en el que comprender la arquitectura es la clave del éxito”.

Puede encontrar más detalles acerca del estudio aquí.

