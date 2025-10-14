TFI International met à jour l’heure de sa webdiffusion sur les résultats du troisième trimestre

MONTRÉAL, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, publiera ses résultats financiers du troisième trimestre après la fermeture des marchés le jeudi 30 octobre 2025, comme annoncé précédemment. La société tiendra désormais une webdiffusion le vendredi 31 octobre 2025 à 10h00 plutôt qu’à 8h30.

Détails de la webdiffusion:

Date: vendredi 31 octobre 2025

Heure: 10h00, heure de l'Est

Diffusion en direct et en rediffusion: Présentations et rapports dans la section Investisseurs du site web de la Société





À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.





TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com