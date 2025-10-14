FEMSA Anuncia Conferencia Telefónica para Comentar sus Resultados del Tercer Trimestre

MONTERREY, México, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) se complace en invitarle a su Conferencia Telefónica del Tercer Trimestre que se llevará a cabo:

Martes 28 de octubre del 2025

8:30 AM Tiempo de México

(10:30 AM Tiempo de Nueva York)

Para participar en la conferencia, por favor marque:

Internacional: +1 (786) 697 3501

Desde los Estados Unidos: (866) 580 3963

ID de Conferencia: FEMSA

Los resultados trimestrales serán publicados el 28 de octubre antes de la apertura de los mercados.

Adicionalmente, el audio de la conferencia será transmitido en vivo por Internet, para tener acceso a esta transmisión visite http://ir.femsa.com/mx

En caso de no poder participar en las opciones anteriores, la grabación de la conferencia estará disponible en http://ir.femsa.com/mx/results.cfm

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.