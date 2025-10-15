PayCargo助香港物流業接受信用卡支付 促進業界發展

日 香港, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 國際物流支付平台PayCargo 今日宣布，正式為香港客戶提供更多收款選項，幫助他們接收由信用卡支付的貨運物流費用，從而提高現金流管理的彈性和效率。

PayCargo 透過一站式數碼平台，連繫承運人、貨運代理、倉庫及其他供應商，簡化物流業的財務交易流程。此舉反映 PayCargo 持續推出更靈活的信貸型付款選項，以回應客戶需求並推動物流財務營運現代化。透過支援信用卡付款，PayCargo 協助物流企業更有效管理營運資金，尤其在現金流與付款時效關鍵的環境下。

作為推廣的一部分，PayCargo 聯同其首選信用卡夥伴—滙豐及Mastercard，為合資格的

滙豐環球商務 Mastercard、滙豐採購 Mastercard 及 滙豐虛擬 Mastercard 持卡人提供特別優惠。

PayCargo 國際區主席兼行政總裁 Adriaan Reinders 表示：「我們很高興在香港擴展我們的付款選項，為客戶提供更精簡的貨運收款管理方式。我們的平台專為物流而設，加上滙豐在企業支付方案方面的專業優勢，以及Mastercard的全球網絡與對供應商付款創新的承諾，是次推出進一步印證我們的使命，提供安全且具彈性的解決方案，以支援物流業不斷演變的需要。」

滙豐環球支付方案部大中華區主管姚宇翠表示：「一直以來，物流業普遍使用現金或支票等傳統支付方式，往往需要大量的行政管理工作和資金配合。企業如能選用信用卡支付物流貨運費用，不僅能簡化對賬流程，更可靈活管理現金流。我們很高興與PayCargo﹑快易通及Mastercard攜手為物流業引入更多支付方式，支持業界迎接數碼物流的新時代。」

Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳表示：「Mastercard非常榮幸能成為PayCargo的首選信用卡合作夥伴，為空運服務提供信用卡支付功能，從而鞏固其在香港以至亞太區作為領先物流支付平台的地位。此里程碑不單為物流企業帶來安全、快捷、可靠的支付方案，更帶來更大的財務靈活性。透過整合供應鏈金融方案，我們協助業界獲得可靠的信貸服務，同時推動本地經濟增長，使企業能在全球供應鏈中蓬勃發展。」

所有在香港進行的信用卡交易將由 PayCargo本地的獨家合作夥伴快易通國際有限公司（快易通）處理，以確保安全可靠及符合規例。快易通總經理（物聯網及車輛通訊）梁家禮表示：「我們很榮幸與 PayCargo 合作，提升支付的彈性與安全。」PayCargo在香港引入信用卡付款功能，致力提供一站式、貼合物流企業需要的金融工具，涵蓋從應付帳款自動化以至執行付款，創下重要的里程碑。

關於 PayCargo：

PayCargo 是全球最值得信賴的物流支付平台，致力提升全球貨運物流供應鏈的效率。PayCargo坐擁超過 5,000 多家物流供應商網絡，用戶可即時進行安全付款，讓主要空運、陸運、鐵路及海運的承運商即日或翌日放行貨物。PayCargo 由當初將物流支付變得現代化，如今已發展成為支援整個應付帳款流程的綜合平台——由收單、審批、核對帳目以至付款。除付款之外，我們更提供自動化工具，持續推動物流行業創新、幫助行業提升效率、減少人手工作，並加強財務上的管控。

更多資訊，請瀏覽 paycargo.com。

羅布* 杜達，paycargo@peppercomm.com