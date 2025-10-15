mBank établit de nouvelles normes en Europe

VARSOVIE, Pologne, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- mBank a achevé avec succès l’un des programmes de modernisation technologique les plus ambitieux du secteur bancaire européen. La banque a reçu la plus haute distinction du Forrester Technology Strategy Impact Award 2025 pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Ce prix récompense la mise en œuvre efficace d’une stratégie complète de transformation informatique, qui a entièrement remodelé l’infrastructure technologique de mBank. mBank est la première institution financière en Pologne à avoir entièrement modernisé ses systèmes centraux en les migrant vers des plateformes technologiques avancées, un processus connu sous le nom de « replatforming ». Cette étape majeure a accéléré le développement de la banque, réduit les coûts de maintenance des systèmes critiques et renforcé son avantage concurrentiel. En conséquence, mBank est désormais plus agile et réactive face aux dynamiques externes du marché.

L’objectif du programme de transformation était de moderniser les systèmes les plus critiques de la banque tout en assurant la continuité des activités et le contrôle des coûts. Dans le cadre de ce programme :

L’ancien système basé sur un ordinateur central a été remplacé par une solution moderne fonctionnant sur une architecture x86, améliorant considérablement l’évolutivité et réduisant les coûts opérationnels.

Un second système central, auparavant fondé sur une base de données non relationnelle dépourvue de viabilité à long terme, a été remplacé par une solution propriétaire hébergée dans un cloud privé, offrant de meilleures performances, une plus grande résilience, une meilleure évolutivité et une préparation à l’avenir.

Un environnement cloud hybride a été mis en place, et plus de la moitié des systèmes clés de la banque y ont été migrés avec succès.

Plusieurs solutions de production alimentées par l’intelligence artificielle générative ont été déployées, améliorant l’efficacité opérationnelle et la capacité d’innovation.

« On parle beaucoup de transformations complètes des systèmes centraux dans le secteur bancaire. Chez mBank, nous sommes passés des paroles aux actes et sommes devenus la première institution financière en Pologne à mener à bien une modernisation à grande échelle de nos deux systèmes centraux. Dès le départ, notre priorité était la sécurité et le confort de nos clients, ainsi que la personnalisation des services selon leurs besoins. Un autre objectif clé était d’assurer la continuité du développement des fonctionnalités métier. Nous nous étions fixé une règle claire : la transformation ne devait pas interrompre la croissance de l’activité pendant plus d’un trimestre. C’est exactement ce que nous avons réussi à faire : une transition fluide, sans compromettre le développement. Nous avons réussi à atteindre un objectif en constante évolution, ce qui rend cette réussite d’autant plus gratifiante et source d’une grande fierté », a déclaré Krzysztof Dąbrowski, vice-président du conseil d’administration, directeur des opérations et directeur informatique chez mBank.

Une migration client sans interruption

L’un des plus grands défis a été la migration d’environ 6 millions de clients particuliers vers la nouvelle plateforme. Grâce à l’utilisation d’une architecture de partitionnement, qui a permis l’exploitation simultanée des plateformes mainframe et x86, la transition a pu s’effectuer progressivement, sans interruption de service ni indisponibilité.

« La transformation technologique menée ces cinq dernières années ne s’est pas limitée à un changement de technologie, elle a aussi transformé notre manière d’aborder la migration des systèmes. Plutôt que de réaliser une migration massive unique de millions de clients – nécessitant un arrêt complet du système et comportant des risques élevés – nous avons choisi un modèle fondé sur des centaines de micro-migrations effectuées sur un système en fonctionnement continu. Cette approche nous a permis de gérer les risques de manière beaucoup plus efficace. L’innovation et le leadership technologique ont toujours fait partie de l’ADN de mBank. Mais il est tout aussi essentiel pour nous de penser à nos clients : la sécurité de leurs fonds, leur confort et leur confiance. Nous sommes fiers d’avoir su combiner les deux. Le prix Forrester Technology Strategy Impact Award 2025 confirme que notre approche non conventionnelle et unique sur le marché est reconnue par les plus grandes autorités du secteur informatique », a souligné Michał Plechawski, directeur général des technologies de l’information et de la technologie chez mBank.

L’innovation au-delà de la technologie

Conformément aux objectifs du programme, mBank a mené à bien un large éventail de projets commerciaux et réglementaires au cours du processus de modernisation, dont plusieurs ont nécessité des modifications des systèmes centraux. Parmi les initiatives clés, citons :

mOkazje Zakupy – la première véritable place de marché électronique intégrée directement dans une application bancaire sur le marché polonais,

un processus de refinancement hypothécaire entièrement numérique,

un processus d’intégration numérique pour les clients professionnels,

et une réduction significative du temps nécessaire à l’approbation des prêts aux entreprises.

Le programme primé de modernisation des systèmes centraux ouvre la voie à de futures innovations et à de nouveaux développements. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie « Full Speed Ahead », mBank prévoit d’introduire, d’ici cinq ans, des paiements instantanés et sécurisés disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les clients particuliers bénéficieront de mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités, tandis que les entreprises auront un accès continu à leurs services bancaires essentiels. La liste des services disponibles le week-end sera également élargie progressivement. Grâce à cette transformation des processus, les coûts d’exploitation de mBank ne représentent plus que 28,2 % de ses revenus, ce qui constitue l’un des meilleurs ratios du secteur. Le Forrester Technology Strategy Impact Award est l’une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine des technologies d’entreprise. Il récompense les organisations dont les stratégies technologiques produisent des résultats commerciaux tangibles, non seulement en matière d’innovation, mais aussi d’efficacité opérationnelle, de résilience et d’expérience client. Cette reconnaissance confirme la position de mBank comme leader de la transformation technologique dans la région. La cérémonie de remise des prix Forrester Research de cette année s’est déroulée à Londres au cours de la deuxième semaine d’octobre.

