Rexel: Robert Schuchna coopté en tant qu'administrateur

Lors de sa réunion du 14 octobre 2025, le Conseil d’administration de Rexel a coopté à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, Robert Schuchna en tant que membre non-indépendant du Conseil, à effet du 15 octobre.

Associé chez Cevian Capital, Robert Schuchna rejoint le Conseil à la suite de la proposition formulée par Cevian, lequel détient environ 23 % du capital de Rexel. Il succède à Marcus Alexanderson, administrateur non-indépendant également proposé par Cevian en mai 2017, qui a démissionné du Conseil d’administration.

Robert Schuchna est nommé membre du Comité d’audit et des risques ainsi que du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.

Agnès Touraine, Présidente du Conseil d’administration de Rexel a déclaré : « Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier chaleureusement Marcus Alexanderson pour sa contribution significative à la transformation réussie de Rexel et pour la valeur ajoutée qu’il a apportée aux travaux du Conseil au cours des huit dernières années ».

BIOGRAPHIE DE ROBERT SCHUCHNA

Robert Schuchna est associé de Cevian Capital, société d’investissement européenne, qu’il a rejoint en 2011.

Il est titulaire d’un Master of Arts in Banking & Finance de l’Université de Zurich et du diplôme de Chartered Financial Analyst (CFA). Il est de nationalité suisse et allemande.

Il est également membre du Conseil de surveillance de Bilfinger SE (Allemagne).

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 17 pays, à travers un réseau de plus de 1 875 agences, Rexel compte plus de 26 550 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards d’euros en 2024.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com/fr





