JLT Mobile Computers VERSO™-serie robusta datorer valideras för hamnverksamhet av Navis

Bild tillgänglig: pr@jltmobile.com

Växjö, Sverige, 15 oktober 2025 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, meddelade idag att man framgångsrikt har validerat sina högpresterande VERSO™-serie av robusta fordonsmonterade terminaler för den senaste stora versionen av Navis N4 Terminal Operating System (TOS).

Denna validering följer JLT:s fleråriga Navis Ready-abonnemangsavtal, som först tillkännagavs 2019 och förlängdes med ytterligare fem år i april i år. Avtalet understryker företagets långsiktiga engagemang för att leverera problemfria, framtidssäkra IT-lösningar för den globala hamnsektorn.

Utmaningar i hamndrift kräver robust teknik

Verksamheten i en hamn pågår dygnet runt i tuffa, utsatta miljöer där även korta avbrott kan få svåra konsekvenser för den globala försörjningskedjan. Terminaloperatörer står inför tre ständiga utmaningar som hotar produktiviteten och driver upp kostnaderna:

Integration av ny teknologi är en ständig oro, eftersom ny hårdvara som inte integreras sömlöst med ett komplext TOS (Terminal Operating System) kan leda till kostsamma förseningar och projektöverskridningar.

är en ständig oro, eftersom ny hårdvara som inte integreras sömlöst med ett komplext TOS (Terminal Operating System) kan leda till kostsamma förseningar och projektöverskridningar. Driftstopp på grund av tuffa miljöer orsakat av extrem vibration, damm, fukt och kraftiga temperaturväxlingar kan leda till utrustningsfel, produktivitetsförluster och dyra reparationer.

orsakat av extrem vibration, damm, fukt och kraftiga temperaturväxlingar kan leda till utrustningsfel, produktivitetsförluster och dyra reparationer. Framtida osäkerhet: varje större TOS-uppgradering innebär en risk att dagens hårdvaruinvestering blir inkompatibel, vilket kan tvinga fram oplanerade byten och oväntade kapitalkostnader.





Den nya Navis Ready-valideringen för VERSO-serien adresserar dessa problem direkt genom att säkerställa:

Noll risk vid implementering – Testad och validerad hårdvara garanterar säker integration med Navis N4 direkt, vilket påskyndar installationen och minskar projektrisker.

– Testad och validerad hårdvara garanterar säker integration med Navis N4 direkt, vilket påskyndar installationen och minskar projektrisker. Problemfri drift och tillförlitlighet – VERSO-datorerna är specialbyggda för kranar, reachstackers och terminaltruckar och tål stötar, vibrationer, saltluft och extrema temperaturer – vilket ger lägre totala kostnader.

– VERSO-datorerna är specialbyggda för kranar, reachstackers och terminaltruckar och tål stötar, vibrationer, saltluft och extrema temperaturer – vilket ger lägre totala kostnader. Framtidssäker investering – Som den första hårdvaruleverantören med ett femårigt Navis Ready-abonnemang säkerställer JLT att VERSO-systemen förblir validerade för framtida N4-versioner, vilket skyddar teknikinvesteringar och möjliggör långsiktig drift.





”Vårt femåriga engagemang i Navis Ready-programmet var ett åtagande till hamnindustrin för att ta bort komplexiteten och risken med att integrera ny hårdvara,” säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”Den förnyade valideringen av vår VERSO-serie är ett kvitto på det löftet. För terminaloperatörer innebär det att marknadens mest högpresterande och robusta fordonsmonterade dator från JLT garanterat fungerar direkt med deras Navis N4-system, så att de kan fokusera på att maximera flödet i sin verksamhet istället för att felsöka sin IT.”

Navis, som nu är känt som Kaleris, är den globala standarden för terminaloperativsystem och betjänar över 340 hamnar och terminalkunder i mer än 80 länder. Navis Ready-programmet testar noggrant partnerhårdvara och -programvara i simulerade N4-miljöer för att certifiera smidig integration.

Om VERSO™-serien

VERSO™-serien av robusta fordonsmonterade terminaler är känd för sin extremt robusta design, ljusstarka pekskärmar och kraftfulla prestanda, och är byggd för att klara de unika förhållandena i en hamn. Den kontinuerliga valideringen inom Navis Ready-programmet stärker JLT:s decennielånga samarbete med Navis och företagets fokus på att tillhandahålla en pålitlig, prestandadriven dataplattform som minskar risker och håller godset i rörelse.





För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök jltmobile.com/solutions/ports/ Mer finansiell information finns på JLT:s investerarsidor.

Förfrågningar Presskontakt Certified Adviser JLT Mobile Computers Group pr@jltmobile.com Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.