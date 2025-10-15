„Invalda INVL“ iki 34,16 mln. eurų didina į „INVL Private Equity Fund II“ įsipareigojamą investuoti sumą

„INVL Private Equity Fund II“, kurį valdo „Invalda INVL“ 100 proc. kontroliuojama bendrovė UAB „INVL Asset Management“, užbaigė fondo platinimą, pritraukęs bendrą 410 mln. eurų įsipareigojimų sumą.
„Invalda INVL“ 2025 m. vasario 17 d. pranešime skelbė (susipažinti galite čia „Invalda INVL“ investuoja į „INVL Private Equity Fund II“), jog įsipareigojo investuoti į „INVL Private Equity Fund II“ 30,83 mln. eurų. Spalio 14 d. bendrovės valdybos sprendimu įsipareigojama investuoti suma buvo padidinta dar 3,33 mln. eurų suma. Bendra į uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtą privataus kapitalo investicinį fondą „INVL Private Equity Fund II“ „Invalda INVL“ įsipareigota investuoti suma siekia 34,16 mln. EUR. Tai sudaro 8,33 proc. viso minėto fondo dydžio. Numatoma, kad lėšos į minėtą fondą bus pašaukiamos etapais konkrečių sandorių įgyvendinimui.
Papildoma informacija:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
darius.sulnis@invl.com