כוחו של הדרכון האמריקני צונח לשפל היסטורי

לראשונה מאז נוצר מדד הדרכונים של הנלי (Henley Passport Index) לפני 20 שנה, ארצות הברית כבר לא מדורגת בין 10 הדרכונים החזקים ביותר בעולם. הדרכון האמריקני, שפעם היה ללא תחרות במקום הראשון ב-2014, ירד כעת למקום ה-12, בשוויון עם מלזיה, עם גישה ללא ויזה רק ל-180 מתוך 227 יעדים ברחבי העולם. הטריפקטה האסיאתית של סינגפור (גישה ל-193 יעדים ללא ויזה), דרום קוריאה (190 יעדים) ויפן (189) תופסות כעת את שלושת המקומות הראשונים במדד, המופעלים על ידי נתונים בלעדיים של International Air Transport Association (IATA).

הירידה בדרכון האמריקני והירידה האחרונה שלו מהמקום ה-10 למקום ה-12 במדד נבעו מסדרה של שינויי גישה. אובדן הגישה ללא ויזה לברזיל באפריל עקב היעדר הדדיות, והשארת ארה"ב מחוץ לרשימת הוויזות ללא ויזה המתרחבת במהירות של סין, סימנו את תחילת ההידרדרות כלפי מטה. לאחר מכן בוצעו התאמות מפפואה גינאה החדשה ומיאנמר, ששחקו עוד יותר את הציון האמריקני תוך חיזוק דרכונים אחרים. לאחרונה, השקת מערכת eVisa חדשה בסומליה והחלטתה של וייטנאם להוציא את ארה"ב מהעדכונים האחרונים שלה ללא ויזה הנחיתו את המכה הסופית, ודחקו אותה אל מחוץ לעשירייה הראשונה.

ד"ר כריסטיאן קיילין (Dr. Christian H. Kaelin) יו"ר Henley&Partners, אומר: "הירידה בחוזק הדרכון האמריקני בעשור האחרון היא יותר מסתם שינוי בדירוג - היא מסמנת שינוי מהותי בניידות הגלובלית ובדינמיקה של עוצמה רכה. מדינות שמאמצות פתיחות ושיתוף פעולה מזנקות קדימה, בעוד אלה שנשענות על פריבילגיות העבר נשארות מאחור".

באופן דומה, הדרכון הבריטי ירד למיקום הנמוך ביותר שלו אי פעם במדד, וירד שני מקומות מאז יולי, מהמקום השישי למקום השמיני, למרות שגם פעם אחת החזיק במקום הראשון (ב-2015).

הדדיות ויזה חשובה יותר

בעוד שמחזיקי דרכון אמריקני יכולים כיום לגשת ל-180 יעדים ללא ויזה, ארה"ב עצמה מאפשרת רק ל-46 לאומים אחרים להיכנס ללא ויזה. זה מציב אותה במקום ה-77 במדד הפתיחות של Henley (Henley Openness Index), המדרג את כל 199 המדינות והטריטוריות ברחבי העולם לפי מספר הלאומים שאליהם הן מאפשרות כניסה ללא ויזה מוקדמת.

הפער הזה בין גישה ללא ויזה לפתיחות הוא אחד הגדולים בעולם - שני רק לאוסטרליה, וקצת לפני קנדה, ניו זילנד ויפן. אנני פורצהיימר (Annie Pforzheimer), עמיתה בכירה במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון, מציינת שהנסיגה האמריקנית מושרשת בפוליטיקה. "עוד לפני כהונתו השנייה של טראמפ, מדיניות ארה"ב פנתה פנימה. הלך הרוח הבדלני הזה משתקף כעת באובדן כוחה של אמריקה בדרכונים".

עלייתה של סין: עשור של הישגים

בניגוד חד, סין הייתה בין המטפסות הגדולות ביותר במדד הדרכונים שלHenley בעשור האחרון, וקפצה מהמקום ה-94 ב-2015 למקום ה-64 ב-2025, כאשר ציון הגישה ללא ויזה שלה עלה ב-37 יעדים במהלך תקופה זו.

במדד הפתיחות של Henley, גם סין עלתה באופן דרמטי, והעניקה גישה ללא ויזה ל-30 מדינות נוספות בשנה האחרונה בלבד. כעת היא נמצאת במקום ה-65, ומספקת כניסה ל-76 מדינות - 30 יותר מארה"ב.

ההתפתחויות האחרונות, כולל מתן גישה ללא ויזה לרוסיה, מדגישות את האסטרטגיה המתמשכת של בייג'ינג לפתיחות מוגברת. המהלכים של סין - לצד הסכמים חדשים עם מדינות המפרץ, דרום אמריקה וכמה מדינות אירופיות - מחזקים את תפקידה כמעצמת ניידות עולמית, ומחזקים את הדומיננטיות של אזור אסיה-פסיפיק בחופש הנסיעה.

ד"ר טים קלאט (Dr. Tim Klatte), שותף ב-Grant Thornton China, מדגיש את ההשלכות הגיאופוליטיות: "חזרתו של טראמפ לשלטון הביאה סכסוכי סחר חדשים שמחלישים את הניידות של ארה"ב, בעוד שהפתיחות האסטרטגית של סין מגבירה את השפעתה הגלובלית. הנתיבים המתפצלים הללו יעצבו מחדש את הדינמיקה הכלכלית והתיירותית ברחבי העולם".

האמריקאים מובילים את הנהירה העולמית לאזרחות שנייה

הירידה בכוח הדרכון האמריקני גרמה לזינוק חסר תקדים בביקוש לאפשרויות מגורים ואזרחות חלופיות . נתוני Henley&Partners מראים כי האמריקנים הפכו ללא ספק לקבוצה הגדולה ביותר של מועמדים לתוכניות הגירה להשקעות בשנת 2025. עד סוף הרבעון השלישי, בקשות מאזרחי ארה"ב כבר היו גבוהות ב-67% מהסך הכולל לשנת 2024, שבעצמה רשמה עלייה של 60% משנה לשנה.

פרופ' פיטר ספירו ( (Prof. Peter J. Spiroמבית הספר למשפטים של אוניברסיטת טמפל בפילדלפיה אומר כי בעוד שאזרחות אמריקנית נותרה מעמד בעל ערך, היא כבר לא מספיק טובה כעצמאית. "בשנים הקרובות, יותר אמריקנים ירכשו אזרחויות נוספות בכל דרך שהם יכולים. אזרחות מרובה הופכת לנורמלית בחברה האמריקנית. למרות שזה אולי קצת מוגזם, כפי שנכתב בכרזה חדשה אחת במדיה החברתית, 'אזרחות כפולה היא החלום האמריקני החדש'".

