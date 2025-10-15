Kuasa Pasport AS Menjunam ke Tahap Terendah dalam Sejarah

LONDON, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Buat pertama kalinya sejak Indeks Pasport Henley diperkenalkan 20 tahun lalu, Amerika Syarikat tidak lagi tersenarai dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia. Pasport Amerika yang pernah berada di kedudukan No.1 tanpa tandingan pada tahun 2014 kini jatuh ke tangga ke-12, setara dengan Malaysia, dengan akses bebas visa ke hanya 180 daripada 227 destinasi di seluruh dunia. Tiga kuasa pasport utama Asia — Singapura (akses bebas visa ke 193 destinasi), Korea Selatan (190 destinasi) dan Jepun (189 destinasi) — kini menguasai tiga tangga teratas dalam indeks tersebut, berdasarkan data eksklusif daripada Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA).

Kemerosotan pasport Amerika Syarikat dan penurunan terbarunya daripada kedudukan ke-10 ke tangga ke-12 dalam indeks tersebut didorong oleh beberapa perubahan dalam akses dan keistimewaan perjalanan antarabangsa. Kehilangan akses bebas visa ke Brazil pada bulan April akibat ketiadaan dasar timbal balik, serta pengecualian Amerika Syarikat daripada senarai negara bebas visa China yang semakin berkembang pesat, menandakan permulaan kemerosotan kedudukan pasport AS dalam indeks global tersebut. Perubahan dasar oleh Papua New Guinea dan Myanmar turut menyusul, yang terus mengurangkan skor pasport Amerika Syarikat sambil meningkatkan kedudukan pasport negara lain. Kemunculan sistem eVisa baharu oleh Somalia dan keputusan Vietnam untuk mengecualikan Amerika Syarikat daripada senarai terkini negara bebas visa telah menjadi tamparan terakhir, sekali gus menyingkirkan pasport AS daripada kelompok 10 teratas.

Dr. Christian H. Kaelin, Pengerusi Henley & Partners, berkata: “Kemerosotan kekuatan pasport Amerika Syarikat sepanjang dekad lalu bukan sekadar perubahan kedudukan — ia mencerminkan peralihan mendasar dalam mobiliti global dan dinamik kuasa lunak di peringkat antarabangsa. Negara yang mengamalkan keterbukaan dan kerjasama semakin maju ke hadapan, manakala negara yang masih bergantung pada keistimewaan masa lalu semakin ketinggalan.”

Begitu juga, pasport United Kingdom telah jatuh ke kedudukan paling rendah dalam sejarah indeks tersebut, merosot dua tangga sejak Julai — daripada tempat ke-6 ke tempat ke-8 — meskipun pernah menduduki tempat teratas pada tahun 2015.

Timbal Balik Visa Semakin Penting

Walaupun pemegang pasport Amerika Syarikat kini boleh mengakses 180 destinasi tanpa visa, AS sendiri hanya membenarkan 46 kewarganegaraan lain memasuki negara itu tanpa visa. Ini meletakkan Amerika Syarikat jauh di kedudukan ke-77 dalam Indeks Keterbukaan Henley, yang menilai 199 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan bilangan kewarganegaraan yang dibenarkan masuk tanpa perlu mendapatkan visa terlebih dahulu.

Jurang antara akses bebas visa dan tahap keterbukaan ini merupakan salah satu yang paling ketara di dunia — kedua terbesar selepas Australia, dan hanya sedikit lebih tinggi daripada Kanada, New Zealand serta Jepun. Annie Pforzheimer, Felo Kanan di Center for Strategic and International Studies di Washington, menyatakan bahawa pengunduran Amerika Syarikat berpunca daripada faktor politik. “Malah sebelum bermulanya penggal kedua pentadbiran Trump, dasar Amerika Syarikat telah pun menunjukkan kecenderungan ke arah pendekatan yang lebih tertutup dan berpusat kepada hal ehwal dalam negeri. Pemikiran bersifat pengasingan itu kini jelas tercermin dalam kemerosotan kekuatan pasport Amerika Syarikat.”

Kebangkitan China: Satu Dekad Pencapaian

Sebaliknya, China merupakan antara negara yang mencatatkan lonjakan terbesar dalam Indeks Pasport Henley sepanjang dekad lalu, meningkat daripada kedudukan ke-94 pada tahun 2015 ke tempat ke-64 pada tahun 2025, dengan skor akses bebas visa yang bertambah sebanyak 37 destinasi dalam tempoh tersebut.

Dalam Indeks Keterbukaan Henley, China turut mencatat peningkatan yang ketara, dengan memberikan akses bebas visa kepada tambahan 30 negara dalam tempoh setahun yang lalu sahaja. Kini ia berada di tempat ke-65, dengan akses masuk ke 76 negara — 30 lebih banyak berbanding Amerika Syarikat.

Perkembangan terkini, termasuk pemberian akses bebas visa kepada Rusia, menyerlahkan strategi berterusan Beijing untuk meningkatkan keterbukaan. Langkah-langkah China — bersama perjanjian baharu dengan negara-negara Teluk, Amerika Selatan dan beberapa negara Eropah — semakin mengukuhkan peranannya sebagai kuasa besar dalam mobiliti global, sekali gus memperkukuh dominasi rantau Asia-Pasifik dalam kebebasan perjalanan.

Dr. Tim Klatte, Rakan Kongsi di Grant Thornton China, menekankan implikasi geopolitik: “Kembalinya Trump ke tampuk kuasa telah mencetuskan konflik perdagangan baharu yang melemahkan mobiliti Amerika, manakala keterbukaan strategik China meningkatkan pengaruhnya di peringkat global. Laluan yang semakin berbeza ini akan membentuk semula dinamik ekonomi dan perjalanan di seluruh dunia.”

Amerika Syarikat Menjadi Peneraju Dalam Perolehan Kewarganegaraan Kedua

Kemerosotan kuasa pasport Amerika Syarikat kini mendorong lonjakan permintaan yang belum pernah berlaku sebelum ini terhadap pilihan kediaman dan kewarganegaraan alternatif. Data daripada Henley & Partners menunjukkan bahawa rakyat Amerika telah menjadi kumpulan pemohon terbesar bagi program migrasi pelaburan pada tahun 2025. Menjelang akhir S3, permohonan daripada warga Amerika Syarikat telah pun meningkat sebanyak 67% berbanding jumlah keseluruhan bagi tahun 2024, yang sendiri mencatatkan peningkatan tahunan sebanyak 60%.

Prof. Peter J. Spiro dari Fakulti Undang-Undang Universiti Temple di Philadelphia menyatakan bahawa walaupun kewarganegaraan Amerika Syarikat masih dianggap bernilai, ia tidak lagi memadai sebagai satu-satunya status eksklusif. “Semakin ramai warga Amerika dijangka mengambil pelbagai langkah untuk mendapatkan kewarganegaraan kedua dalam tahun-tahun akan datang. Kewarganegaraan berganda kini semakin menjadi kebiasaan dalam masyarakat Amerika. Walaupun mungkin agak keterlaluan, seperti yang dinyatakan oleh seorang pengguna media sosial baru-baru ini, 'kewarganegaraan berganda kini menjadi impian baharu rakyat Amerika'.”

Baca Kenyataan Akhbar Sepenuhnya

Hubungi:

Sarah Nicklin

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965