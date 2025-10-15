美国护照实力降至历史低点

伦敦, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自亨利护照指数创立 20 年以来，美国首次跌出全球十大最强护照之列。 美国护照曾在 2014 年独占鳌头，如今已滑落至第 12 位，与马来西亚并列，仅能免签进入全球 227 个目的地中的 180 个。 根据 International Air Transport Association (IATA) 的独家数据，目前在亨利指数中排行前三的国家均为亚洲国家，分别是新加坡（可免签进入 193 个目的地）、韩国（190 个目的地）和日本（189 个目的地）。

美国护照的排名下滑，及其最近一次从亨利指数排名的第 10 位跌至第 12 位，是由于一系列入境政策调整所致。 由于拒绝对等提供免签，美国在四月份失去了巴西的免签待遇，并且被排除在中国迅速扩张的免签名单之外，这标志着其护照地位下滑趋势的开始。 紧接着，巴布亚新几内亚和缅甸也调整了本国的入境政策，进一步降低美国的得分的同时，也提升了其他护照的排名。 近期，索马里推出了新的电子签证系统，而越南也决定将美国排除在其最新的免签名单之外，这成为了美国这头骆驼背上的最后一根稻草，使其跌出了亨利指数排行榜单的前十名。

Henley & Partners 董事长 Christian H. Kaelin 博士表示：“在过去十年中，美国护照的实力衰退不仅仅是排名的重新洗牌——这更标志着全球流动性和软实力动态的根本性转变。 拥抱开放与合作的国家正在突飞猛进，而那些依赖过往特权的国家则正被时代甩在身后。”

与美国的情况相似，英国护照也跌至亨利指数有史以来的最低排名，自七月以来下降了两位，从第 6 位降至第 8 位。而早在 2015 年的时候，英国护照也曾占据过该指数排行榜的榜首。

签证互惠愈加重要

虽然美国护照持有者目前可以免签入境 180 个目的地，但美国自身却只允许其他 46 个国家的公民免签入境。 这使得美国在亨利开放指数中排名第 77 位，该指数根据允许免签入境的国家数量，对全球所有 199 个国家和地区进行了排名。

美国享有的免签入境待遇与其自身的开放程度之间的差距在全球范围内也是堪称名列前茅——仅次于澳大利亚，略高于加拿大、新西兰和日本。 华盛顿 Center for Strategic and International Studies高级研究员 Annie Pforzheimer 指出，美国的退步根源在于政治。 “早在特朗普的第二届总统任期之前，美国的政策就已经转为内顾。 这种孤立主义的心态，如今正通过美国护照实力的丧失反映出来。”

中国的崛起：十年的进步

与美国形成鲜明对比的是，在过去十年，中国是亨利护照指数中进步最大的国家之一，其排名从 2015 年的第 94 位跃升至 2025 年的第 64 位，可免签入境的目的地数量也在这十年间增加了 37 个。

在亨利开放指数中，中国的排名也大幅上升，仅在过去一年就增加了 30 个免签国家。 目前，中国在亨利指数中排名第 65 位，该国允许 76 个国家的公民免签入境——免签国家的数量比美国多 30 个。

包括给予俄罗斯免签待遇在内的最新进展，彰显了中国政府持续扩大开放的战略方针。 中国的各项举措——以及其与海湾国家、南美国家及多个欧洲国家达成的新协议——正在巩固其作为全球流动性强国的地位，增强了亚太地区在旅行自由度方面的绝对优势。

Grant Thornton China 的合伙人 Tim Klatte 博士强调了地缘政治的影响：“特朗普的重新上台带来了新的贸易冲突，削弱了美国的流动性，而中国的战略开放则提升了自身的全球影响力。 两国截然不同的发展道路将重塑全球经济和旅行动动态。”

美国人引领全球第二公民身份申请浪潮

美国护照实力的下降同时也正在推动对替代性居留权和公民身份选择的需求空前高涨。 Henley & Partners 的数据显示，目前为止，美国人已成为是 2025 年投资移民项目申请人数最多的群体。 到第三季度末，美国国民的投资移民项目申请量已经比 2024 年全年总数高出 67%，而 2024 年全年申请量本身就较上一年创下了 60% 的同比增长。

费城 Temple University Law School 的 Peter J. Spiro 教授表示，虽然美国公民身份仍有重要的价值，但仅仅拥有它已经不够了。 “未来几年，会有更多美国人通过各种可能的方式获得其他国家的公民身份。 多重国籍现象正在美国社会中变得正常化。 这可能有点夸张，但正如一位社交媒体用户最近所言，‘双重国籍就是新的美国梦’。”

