美國護照含金量創歷史新低

倫敦, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自從 20 年前推出 Henley 護照指數 (Henley Passport Index) 以來，美國護照首次跌出全球十大最具含金量護照之列。 美國護照曾於 2014 年位居榜首、無出其右，惟現已下滑至第 12 名，與馬來西亞並列，目前僅可免簽前往全球 227 個目的地中的 180 個。 由亞洲三強——新加坡（可免簽前往 193 個目的地）、韓國（190 個）及日本（189 個）組成的陣容，現時位居指數榜前首三位。該排名根據國際航空運輸協會 (IATA) 提供的專屬數據編製。

美國護照含金量下滑，以及最近由第 10 名跌至第 12 名，由一連串通行政策變動所導致。 由於缺乏互惠機制，美國於 4 月失去前往巴西的免簽待遇，加上未被納入中國迅速擴大的免簽名單之中，標誌着其排名開始走下坡。 隨後，巴布亞新幾內亞及緬甸亦調整了簽證政策，進一步削弱了美國護照的實力，同時提升了其他護照的排名。 最近，索馬里推出新的電子簽證系統，同時越南決定將美國排除在其最新免簽名單之外，則給予美國護照致命一擊，最終導致其跌出全球前十。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士表示：「過去十年，美國護照含金量的下滑，不僅僅是排名的重新洗牌，還反映出全球流動性及軟實力格局的根本性轉變。 那些積極開放與合作的國家/地區正迅速崛起，而依賴以往特權的國家/地區則逐漸落後。」

同樣地，曾於 2015 年位居榜首的英國護照亦跌至指數歷史最低位，自今年 7 月起下滑兩位，由第 6 名降至第 8 名。

簽證互惠乃關鍵

雖然美國護照持有人目前可免簽前往 180 個目的地，但美國本身僅允許 46 個國家/地區的公民免簽入境。 此舉措使得美國在 Henley 開放度指數 (Henley Openness Index) 中僅排第 77 位，該指數對全球 199 個國家及地區按其允許免事先簽證入境的國籍數量進行排名。

在免簽通行與開放度之間的差距方面，美國位列全球最懸殊之一，僅次於澳洲，略高於加拿大、新西蘭及日本。 位於華盛頓的戰略與國際研究中心 (Center for Strategic and International Studies) 的高級副研究員 Annie Pforzheimer 指出，美國護照地位的下滑源於政治因素。 其表示：「即使在特朗普第二任總統任期之前，美國政策已逐漸內向化。 這種孤立主義思維，如今正反映在美國護照含金量的下降上。」

中國崛起：十年發展成就

與此形成鮮明對比的是，過去十年中國在 Henley 護照指數中躍升幅度居全球前列，其排名由 2015 年的第 94 名攀升至 2025 年的第 64 名，期間可免簽前往的目的地數量增加了 37 個。

在 Henley 開放度指數中，中國排名亦大幅上升，單在過去一年就新增對 30 個國家/地區提供免簽入境。 中國目前排名第 65 位，可進入的國家/地區數量達 76 個，比美國多出 30 個。

近期發展，包括對俄羅斯提供的免簽待遇，都凸顯中國政府持續推行開放政策的策略。 中國的舉措，加上其與海灣國家、南美及多個歐洲國家/地區簽訂的新協議，都正在鞏固其作為全球流動力強國的地位，同時強化亞太地區在旅行自由方面的主導地位。

Grant Thornton 中國合夥人 Tim Klatte 博士指出其地緣政治涵義：「特朗普重掌權力引發新的貿易衝突，削弱了美國的流動性；同時，中國的開放策略則提升其全球影響力。 這兩條截然不同的路徑，將重塑全球經濟與旅行格局。」

美國人成為全球爭取第二國籍的先行者

美國護照含金量的下降，將居留及國籍替代方案的需求推高至前所未有的地步。 Henley & Partners 的數據顯示，美國人已成為 2025 年投資移民計劃申請者的最大一員。 到第三季結束時，美國國籍持有人在投資移民計劃中的申請人數已比 2024 年全年增長 67%，而 2024 年本身亦同比增長了 60%。

美國費城 Temple University Law School 教授 Peter J. Spiro 表示，雖然美國公民身份依然具價值，但已不足以應付當前需要。 他指出：「未來數年，愈來愈多美國人會以各種方式取得額外國籍。 多重國籍正逐漸成為美國社會的新常態。 雖然可能有點誇張，但正如一位社交媒體用戶近日所言，『擁有雙重國籍已成為新的美國夢』。」

