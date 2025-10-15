Offre conjointe non engageante rejetée

Meudon-la-forêt, le 15 octobre 2025 – Bouygues Telecom a pris connaissance de la décision du groupe Altice de rejeter l’offre conjointe non engageante remise hier par Bouygues Telecom, Orange et Free-Groupe iliad.

