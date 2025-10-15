Rogers lance le concours Appelez les Blue Jays à Montréal pour encourager les Blue Jays

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui le lancement de son concours « Appelez les Blue Jays » à Montréal.

Aujourd’hui, à la gare Centrale de Montréal, les fans auront l’occasion d’utiliser le téléphone temporaire de Rogers pour laisser un message afin d’encourager les Blue Jays. Les fans qui laisseront un message à l’aide du téléphone temporaire entre 9 h et 18 h aujourd’hui courront la chance de gagner un voyage pour deux pour assister au prochain match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre. Ce prix comprend le transport aérien et l’hébergement. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information aux médias.

Les fans au Québec et ailleurs au Canada peuvent également téléphoner ou envoyer un texto à Russell Martin, ancien receveur des Blue Jays, au 514-807-JAYS (français) ou à John Schneider, gérant des Blue Jays, au 416-987-JAYS (anglais) ou encore publier un message de soutien sur les médias sociaux en y ajoutant le mot-clic #AppelezLesBlueJays pour courir la chance de gagner l’une des 50 paires de billets pour chaque match à domicile des Blue Jays pendant la Série de championnat de la ligne américaine au Rogers Centre.

Selon un récent sondage commandé par Rogers, trois personnes sur quatre au Québec considèrent les Toronto Blue Jays comme l’équipe canadienne.

Le concours « Appelez les Blue Jays » s’inscrit dans le cadre du tirage de billets des séries organisé par Rogers. L’entreprise donnera également 500 billets gratuits pour toute une section aux fans pour chaque match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les éliminatoires de la MLB.

Rogers donnera également aux membres de sa clientèle des billets pour les matchs des séries éliminatoires des Blue Jays par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège. Un concours est organisé pour chaque série, dont le premier prix consiste en une paire de billets, des billets d’avion et l’hébergement. La clientèle de Rogers peut consulter rogers.com/fr/bluejays pour participer au concours et courir la chance de gagner.

Les billets ne sont pas transférables.

Sondage mené en ligne par Rogers du 2 au 8 octobre 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1 028 Canadiennes et Canadiens qui utilisent le groupe de recherche de Sago. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille présenterait une marge d’erreur de ± 3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.