Rogers lance le concours Appelez les Blue Jays à Halifax pour encourager les Blue Jays

Les fans locaux des Blue Jays peuvent gagner un voyage pour assister au prochain match au Rogers Centre.

Joignez-vous au maire Andy Fillmore au Rogers Square aujourd’hui pour appeler les Blue Jays.

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui le lancement de son concours « Appelez les Blue Jays » à Halifax.

Aujourd’hui, au Rogers Square d’Halifax, les fans auront l’occasion d’utiliser le téléphone temporaire de Rogers pour laisser un message afin d’encourager les Blue Jays. Les fans qui laisseront au gérant des Blue Jays, John Schneider, un message à l’aide du téléphone temporaire entre 9 h et 18 h (HA) aujourd’hui courront la chance de gagner un voyage pour deux pour assister au prochain match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre. Ce prix comprend le transport aérien et l’hébergement. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information aux médias.

Les fans en Nouvelle-Écosse et ailleurs au Canada peuvent également téléphoner ou envoyer un texto à John Schneider au 416-987-JAYS (anglais) ou à Russell Martin, ancien receveur des Blue Jays, au 514-807-JAYS (français) ou encore publier un message de soutien sur les médias sociaux en y ajoutant le mot-clic #AppelezLesBlueJays pour courir la chance de gagner l’une des 50 paires de billets pour chaque match à domicile des Blue Jays pendant la Série de championnat de la ligne américaine au Rogers Centre.

« Les résidentes et résidents d’Halifax ont sorti leurs t-shirts, casquettes et chandails des Jays pour encourager l’équipe qui accumule les victoires, a déclaré Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale d’Halifax. J’invite les fans à se joindre à moi pour transmettre nos meilleurs vœux à l’équipe canadienne. »

Le concours « Appelez les Blue Jays » s’inscrit dans le cadre du tirage de billets des séries organisé par Rogers. L’entreprise donnera également 500 billets gratuits pour toute une section aux fans pour chaque match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les éliminatoires de la MLB.

Rogers donnera également aux membres de sa clientèle des billets pour les matchs des séries éliminatoires des Blue Jays par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège. Un concours est organisé pour chaque série, dont le premier prix consiste en une paire de billets, des billets d’avion et l’hébergement. La clientèle de Rogers peut consulter rogers.com/fr/bluejays pour participer au concours et courir la chance de gagner.

Les billets ne sont pas transférables.