Axi causa sensación en la Money Expo Dubai 2025 con productos y servicios de vanguardia

SÍDNEY, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder financiero en negociación de contratos por diferencia y divisas en línea, participó en la Money Expo Dubai 2025, que se celebró los días 6 y 7 de octubre de 2025 en el Dubai World Trade Center de Dubái.

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de conocer la marca Axi y sus productos y últimas innovaciones, incluida la plataforma de negociación Axi, aprender cómo pueden hacer crecer su negocio de introducing broker y afiliado con ofertas exclusivas disponibles solo durante el evento, descubrir cómo pueden acceder a hasta un millón de dólares en financiación mediante el programa insignia de asignación de capital del bróker, Axi Select, y mucho más. Los visitantes también tuvieron la oportunidad de conocer más detalles sobre la colaboración que el bróker mantiene desde hace años con el Manchester City, ocho veces campeón de la Premier League, así como de tomar fotografías exclusivas con recuerdos del Manchester City y las mascotas del club, traídas especialmente para el evento.

Según Hannah Hill, directora de marca y patrocinio de Axi, lo que hizo que la experiencia fuera aún más especial fue recibir el prestigioso premio a la "Mejor experiencia en trading"*. "Queremos expresar nuestro agradecimiento a los organizadores del evento, no solo por ofrecernos una vez más una experiencia impecable en la conferencia, sino también por honrarnos con el premio a la "Mejor experiencia en trading". Este reconocimiento refleja nuestro compromiso continuo por ofrecer a nuestros operadores y socios la mejor experiencia en trading posible".

El último reconocimiento se suma a una serie de logros destacados para Axi. El bróker asistió a la Forex Expo Dubai 2024 y fue reconocido con el premio "Innovador del año"*, así como con los premios "Bróker más confiable", "Bróker del año" y "Empresa de negociación por cuenta propia más innovadora"* de Finance Feeds, lo que destaca la filosofía vanguardista del bróker y su visión de futuro del sector de la negociación.

Para obtener más información sobre Axi, visite www.axi.com

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de servicio. Se aplican las tarifas de negociación estándar y un depósito mínimo.

Para más información o comentarios adicionales sobre Axi, escriba a: mediaenquiries@axi.com

*Otorgados al Grupo de Empresas Axi.