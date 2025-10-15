アクシ (Axi)、マネーエキスポ・ドバイ2025 (Money Expo Dubai 2025) で最先端の製品とサービスが注目を浴びる

シドニー発, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDおよびFXトレーディングにおける金融リーダーであるアクシは、2025年10月6日から7日にかけてドバイのドバイ世界貿易センター (Dubai World Trade Center) で開催されたマネーエキスポ・ドバイ2025に参加した。

イベントの参加者は、アクシのトレーディングプラットフォーム、イベント期間中のみ利用可能な限定特典を獲得してIBおよびアフィリエイト事業を成長させる方法、同ブローカーの主力資本配分プログラムである「アクシ・セレクト (Axi Select)」を通じて最大100万米ドル (約1億4,783万円) の資金調達にアクセスする方法をはじめとして、その他数々のアクシ・ブランドとその商品、最新のイノベーションを探索する機会を得た。 また、同ブローカーがプレミアリーグ (Premier League) の8回にのぼる優勝歴を誇るマンチェスター・シティ (Man City) と長年築いてきたパートナーシップについて詳しく知る機会や、同イベントのために特別に用意されたマンチェスター・シティの記念品やクラブのマスコットたちと共に写真を撮影する特別な機会も来場者に提供された。

アクシのブランド・スポンサーシップ責任者ハンナ・ヒル (Hannah Hill) によると、この体験をさらに特別なものにしたのは、権威ある「最優秀トレーディング体験 (Best Trading Experience)」賞*を受賞したことだったという。 「イベント主催者各位には、今回もまた円滑な会議運営を実現してくださったことに加え、『最優秀トレーディング体験賞』を賜り、心より感謝申し上げます。 この評価は、トレーダーやパートナーの皆様に究極のトレーディング体験を提供するという当社の継続的な取り組みを反映したものです。」

この最新の受賞は、アクシの一連の目覚ましい成果に続くものである。 同ブローカー企業はフォレックス・エキスポ・ドバイ2024 (Forex Expo Dubai 2024) に参加して「イノベーター・オブ・ザ・イヤー (Innovator of the Year)」賞*を受賞し、またファイナンスフィード (Finance Feeds) により、「最も信頼できるブローカー (Most Reliable Broker)」、「ブローカー・オブ・ザ・イヤー (Broker of the Year)」、「最も革新的なプロップトレーディング会社 (Most Innovative Proprietary Trading Firm)」の賞を授与され、同社の先進的な理念とトレーディング業界の未来に向けたビジョンが際立った。

アクシについて詳しくは、www.axi.comを参照されたい。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディング会社のアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

アクシ・セレクト・プログラムは、アクシ・トレーダー・リミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみが利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。 標準取引手数料および最低入金額が適用される。

*アクシグループ企業に付与された。