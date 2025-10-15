Axi, 최첨단 제품과 서비스로 ‘머니 엑스포 두바이 2025’에서 주목받다

SYDNEY, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 외환 (FX) 거래 분야를 선도하는 금융기관 Axi가 2025년 10월 6일부터 7일까지 두바이 월드 트레이드 센터에서 열린 ‘머니 엑스포 두바이 2025(Money Expo Dubai 2025)’에 참가했다.

행사 방문객들은 Axi 브랜드와 제품, 그리고 최신 혁신 기술을 직접 살펴볼 수 있는 기회를 가졌다. 여기에는 Axi 트레이딩 플랫폼, 행사 기간에만 제공된 IB(소개 브로커) 및 제휴 비즈니스 전용 특별 거래 조건, 브로커의 대표 자본 배분 프로그램인 ‘Axi Select’를 통해 최대 100만 달러(USD)까지 자금 지원을 받을 수 있는 방법 등이 포함됐다. 또한 방문객들은 8회 프리미어리그 우승팀 맨체스터 시티(Man City)와 Axi 간의 오랜 파트너십에 대해 자세히 알아보고, 이번 행사를 위해 특별히 전시된 맨시티 기념품 및 마스코트와 함께 독점 사진을 촬영하는 즐거운 경험도 누릴 수 있었다.

Axi의 브랜드 및 스폰서십 총괄 책임자인 한나 힐(Hannah Hill)은 이번 경험을 더욱 특별하게 만든 것은 바로 권위 있는 ‘최고의 트레이딩 경험(Best Trading Experience*)’ 상을 수상한 것이라고 밝혔다. 그녀는 “완벽한 컨퍼런스를 다시 한번 성공적으로 주최해 준 행사 주최 측에 감사드리며, 동시에 우리에게 ‘최고의 트레이딩 경험’ 상을 수여해 주신 것에 깊이 감사드린다. 이번 수상은 Axi가 트레이더와 파트너들에게 최고의 거래 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여주는 사례”라고 소감을 전했다.

이번 수상은 Axi가 최근 거둔 여러 성과의 연장선에 있다. Axi는 2024년 ‘포렉스 엑스포 두바이(Forex Expo Dubai 2024)’에 참가해 ‘올해의 혁신가(Innovator of the Year)’ 상과 ‘가장 신뢰할 수 있는 브로커(Most Reliable Broker)’ 상을 수상했으며, 또한 파이낸스 피즈(Finance Feeds) 로부터 ‘올해의 브로커(Broker of the Year)’ 및 ‘가장 혁신적인 독립 트레이딩 회사(Most Innovative Proprietary Trading Firm)’ 상을 수상하며 미래지향적 비전과 혁신적인 사고를 인정받았다.

Axi에 대한 보다 자세한 정보는 회사 홈페이지 (www.axi.com)를 방문해 확인이 가능합니다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100여 개국에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 외환(FX) 및 차액거래계약(CFD) 전문 거래사다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 커피 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래 서비스를 제공한다.

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited의 고객만 이용할 수 있다. CFD 거래는 투자 손실 위험이 높으므로 주의가 필요하다. 본 콘텐츠는 지역에 따라 이용이 제한될 수 있다. 자세한 내용은 서비스 약관(Terms of Service)을 참고하기 바란다. 표준 거래 수수료 및 최소 예치금이 적용된다.

추가 정보나 Axi의 공식 논평이 필요한 경우 다음 이메일로 문의할 수 있다: mediaenquiries@axi.com

*해당 상은 Axi 그룹 계열사(Axi Group of Companies)에 수여된 것이다.