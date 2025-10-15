Axi Menarik Perhatian di Money Expo Dubai 2025 dengan Produk dan Perkhidmatan Terkini yang Inovatif

SYDNEY, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, peneraju global dalam perdagangan CFD dan FX dalam talian, telah mengambil bahagian Money Expo Dubai 2025 yang berlangsung pada 6–7 Oktober 2025 di Dubai World Trade Center, Dubai.

Para hadirin acara berpeluang untuk mengenali jenama Axi serta produk dan inovasi terkininya, termasuk platform dagangan Axi, mempelajari cara mengembangkan perniagaan IB dan Affiliate mereka sambil merebut tawaran eksklusif yang hanya tersedia sepanjang acara, serta menerokai peluang pembiayaan sehingga USD 1 juta melalui program peruntukan modal utama broker tersebut, Axi Select dan banyak lagi. Para pengunjung turut berpeluang mengetahui dengan lebih mendalam tentang kerjasama jangka panjang broker tersebut dengan juara Liga Perdana Inggeris sebanyak lapan kali, Man City, selain merakam foto eksklusif bersama memorabilia Man City dan maskot kelab itu yang dibawa khas sempena acara tersebut.

Menurut Hannah Hill, Ketua Jenama dan Penajaan di Axi, apa yang menjadikan pengalaman tersebut lebih istimewa ialah penerimaan anugerah berprestij ‘Pengalaman Dagangan Terbaik’*. “Kami amat menghargai usaha penganjur acara yang sekali lagi berjaya menganjurkan persidangan dengan begitu lancar dan kami berbesar hati atas penghormatan yang diberikan melalui penganugerahan ‘Best Trading Experience’. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen berterusan kami untuk menyediakan pengalaman dagangan terbaik kepada para pedagang dan rakan niaga kami.”

Pengiktirafan terbaru ini menyusul selepas beberapa pencapaian penting lain yang telah diraih oleh Axi. Broker tersebut telah menghadiri Forex Expo Dubai 2024 dan menerima pengiktirafan melalui anugerah ‘Innovator of the Year’, serta turut meraih anugerah ‘Most Reliable Broker’, ‘Broker of the Year’ dan ‘Most Innovative Proprietary Trading Firm’ daripada Finance Feeds — sekali gus menonjolkan semangat pemikiran progresif serta visi jangka panjang broker itu terhadap masa depan industri dagangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Axi, layari www.axi.com

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Kandungan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami. Yuran perdagangan standard dan deposit minimum dikenakan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau ulasan tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

*Diberikan kepada Axi Group of Companies.