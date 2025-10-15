Axi se destaca na Money Expo Dubai 2025 com produtos e serviços de ponta

SYDNEY, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, líder financeira em negociação online de CFDs e FX, participou da Money Expo Dubai 2025, realizada de 6 a 7 de outubro de 2025, no Dubai World Trade Center em Dubai.

Os participantes do evento tiveram a oportunidade de explorar a marca Axi e seus produtos e as mais recentes inovações, incluindo a plataforma de negociação Axi, como eles podem expandir seus negócios de IB e afiliados marcando ofertas exclusivas disponíveis apenas durante o evento, descobrir como eles podem acessar até US$ 1 milhão em financiamento por meio do principal programa de alocação de capital da corretora, Axi Select e muito mais. Os visitantes também tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a parceria de anos da corretora com o oito vezes campeão da Premier League, o Man City, além de tirar fotos exclusivas com memorabilia do Man City e mascotes do clube, trazidos especialmente para o evento.

De acordo com Hannah Hill, chefe de Marca e Patrocínio da Axi, o que tornou a experiência ainda mais especial foi receber o prestigioso prêmio de 'Melhor Experiência de Negociação'*. "Agradecemos aos organizadores do evento não apenas por oferecer uma experiência de conferência perfeita mais uma vez, mas também por nos homenagear com o prêmio de 'Melhor Experiência de Negociação'. Este reconhecimento reflete nosso compromisso contínuo em fornecer aos nossos traders e parceiros a melhor experiência de negociação.”

O reconhecimento mais recente segue uma série de conquistas notáveis para a Axi. A corretora participou da Forex Expo Dubai 2024 e foi reconhecida com o prêmio 'Inovador do Ano'*, bem como a 'Corretora Mais Confiável'; Prêmios de 'Corretora do Ano' e 'Empresa de Negociação Proprietária Mais Inovadora'* da Finance Feeds, destacando o ethos inovador da corretora e sua visão para o futuro do setor de negociação.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato enviando um e-mail para: mediaenquiries@axi.com

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.