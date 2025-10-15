Axi 亮相 2025 年迪拜金融博览会 (Money Expo Dubai 2025)，前沿产品与服务引发关注

悉尼, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在线差价合约与外汇交易领域的金融领军企业 Axi 参加了于 2025 年 10 月 6 日至 7 日在迪拜世界贸易中心举办的 2025 年迪拜金融博览会。

参会者借此机会探索了 Axi 品牌及其产品与最新创新成果，包括 Axi 交易平台；了解如何发展 IB 和联盟业务，获取仅在活动期间提供的独家优惠；了解如何通过该经纪商的旗舰资本配置计划 Axi Select 获得高达 100 万美元的资金支持，以及更多内容。展会观众还深入了解了该经纪商与八届英超冠军得主 Man City 多年来的合作历程，同时与 Man City 纪念品及俱乐部吉祥物独家合影留念——这些均为此次活动特别呈献。

Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 表示，使这次体验更加特别的是获得了享有盛誉的“最佳交易体验” (Best Trading Experience) 奖*。“我们要向展会主办方表示感谢：他们不仅再次呈现了一场流畅完美的盛会，更将‘最佳交易体验’奖授予我们。这一荣誉印证了我们始终致力于为交易者及合作伙伴提供终极交易体验的坚定承诺。”

此次最新荣誉的获得，是 Axi 一系列显著成就的延续。该经纪商参加了 2024 年迪拜外汇博览会，并荣获“年度创新者” (Innovator of the Year) 奖*，同时还获得 Finance Feeds 颁发的“最可靠经纪商”(Most Reliable Broker)、“年度最佳经纪商”(Broker of the Year) 和“最具创新力的自营交易公司”(Most Innovative Proprietary Trading Firm) 奖项*，彰显了该经纪商的前瞻性理念及其对交易行业未来发展的愿景。

欲了解有关 Axi 的更多信息，请访问 www.axi.com

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。差价合约具有很高的投资损失风险。此内容在您所在的地区可能无法查看。如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。适用标准交易费及最低入金要求。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

*授予 Axi 集团公司。