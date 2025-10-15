Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 60 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

15. oktober 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 8. – 14. oktober 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.035.500 830.837.006 8. oktober 2025 20.000 236,61 4.732.200 9. oktober 2025 19.000 238,41 4.529.790 10. oktober 2025 19.000 236,95 4.502.050 13. oktober 2025 18.000 234,14 4.214.520 14. oktober 2025 20.000 231,39 4.627.800 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 3.131.500 853.443.366

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.578.356 B-aktier svarende til 1,69 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 8. – 14. oktober 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer