Sisäpiiritieto: Tulosvaroitus: Suominen alentaa näkymiään vuodelle 2025 ja antaa ennakkotietoja kolmannen vuosineljänneksen osalta

Suominen Oyj:n sisäpiiritieto 15.10.2025 14:30

Suominen arvioi vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteessaan, julkaistu 5.3.2025, sekä puolivuotiskatsauksessaan, julkaistu 7.8.2025, että yhtiön vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Suominen odottaa nyt, että vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi.

“Vaikka kuitukankaiden kysyntä on historiallisesti ollut vahvempaa toisella vuosipuoliskolla ja kustannussäästötoimenpiteemme ovat alkaneet tuottamaan tulosta, volyymien elpyminen pääasiassa Yhdysvaltojen tullitilanteen vaihtelun ja siihen liittyvän toimitusketjun häiriön vaikutuksista eteni kolmannella neljänneksellä hitaammin kuin olimme aiemmin arvioineet. Lisäksi kaksi merkittävää tapahtumaa vaikutti Yhdysvaltain tehtaisiimme kolmannella vuosineljänneksellä: yhdellä tehtaalla tapahtuneen laiterikon vuoksi yksi tuotantolinja oli pitkään pois käytöstä ja aiheutti lisäkustannuksia, kun taas toisen tehtaan varastoalueella tapahtunut mittava vesivahinko johti varastossa olleiden tuotteiden pilaantumiseen. Vahingoista tehdään selvitystä mahdollisten korvausten saamiseksi, mutta niiden saamisen aikataulu on epävarma. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 99,8 milj. euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan noin 3,4 milj. euroa. Tämän seurauksena arvioimme, että koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate jää vuoden 2024 tasoa alhaisemmaksi", toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Uudet näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 tulee olemaan vuotta 2024 alhaisempi. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17.0 milj. euroa.

Aikaisemmat näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17.0 milj. euroa.

Suominen julkaisee kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa keskiviikkona 29.10.2025 noin klo 9.30.





Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

