Volatus Aerospace et ARCO Worldwide Services concluent un partenariat historique pour offrir une formation sur les drones au Nigéria

VAUGHAN, Ontario, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT | OTCQB : TAKOF | FSE : A3DP5Y) est heureuse d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (« MOU ») avec ARCO Worldwide Services Limited (« AWS »), une filiale de ARCO Group Plc., afin de collaborer à la prestation de programmes de formation professionnelle sur les drones au Nigéria par l’intermédiaire de ARCO Aviation Academy (AAA).

Dans le cadre de cet accord, Volatus Aerospace fournira le programme d’études, le matériel de formation et les programmes de formation des instructeurs de l’Académie Volatus pour une prestation locale par ARCO Aviation Academy, selon un modèle à étiquette blanche et de co-marque. Cette collaboration vise à harmoniser les programmes de formation des pilotes de drones émergents du Nigéria avec les normes internationales, l’OACI et le SORA, tout en assurant une conformité complète avec la Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA).

AAA, une organisation aéronautique approuvée par la NCAA, offre actuellement des cours de base sur les systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) et cherche à se développer vers des formations avancées et spécialisées, notamment en thermographie, en LiDAR et en opérations BVLOS, à l’intention des secteurs industriel, de la défense, de la sécurité publique et des premiers répondants.

« Cette collaboration marque une étape importante dans notre mission visant à élargir les opérations de drones professionnelles et sécuritaires à l’échelle mondiale », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace Inc. « En nous associant à ARCO Aviation Academy, nous contribuons à accélérer le développement de la main-d’œuvre locale et à renforcer la position du Nigéria en tant que chef de file de l’industrie des drones en Afrique de l’Ouest. »

Okosubide Mozimo, directeur général de ARCO Worldwide Services, a ajouté : « Ce partenariat introduit pour la première fois au Nigéria des programmes de formation sur les drones reconnus à l’échelle mondiale. Ensemble avec Volatus, nous habiliterons une nouvelle génération de professionnels certifiés des drones et renforcerons la sécurité, la conformité et l’innovation dans l’ensemble du secteur. »

L’accord établit un cadre de coopération de trois ans comprenant la prestation localisée des programmes, la formation des instructeurs et l’assurance qualité continue. Les premiers programmes devraient être déployés au quatrième trimestre de 2025.

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

ARCO Worldwide Services Limited (AWS) est une filiale de ARCO Group Plc., une entreprise nigériane diversifiée et indigène qui dessert les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Sa filiale, ARCO Aviation Academy (AAA), est une organisation aéronautique approuvée par la NCAA et autorisée à offrir des formations de pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) ainsi que des programmes de formation aéronautique avancée.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

