Rogers lance le concours Appelez les Blue Jays à Vancouver pour encourager les Blue Jays… à Seattle

VANCOUVER, Colombie-Britannique , 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui qu’elle donnera 10 paires de billets pour le quatrième match de la Série de championnat de la Ligue américaine, qui aura lieu à Seattle, afin que des fans encouragent les Toronto Blue Jays. Ce prix comprend un voyage gratuit en partance de Vancouver.

Aujourd’hui, au CF Pacific Centre de Vancouver, les fans auront l’occasion d’utiliser le téléphone temporaire de Rogers pour laisser un message afin d’encourager les Blue Jays. Les fans en Colombie-Britannique qui laisseront au gérant des Blue Jays, John Schneider, un message à l’aide du téléphone temporaire entre 10 h et 19 h (HP) aujourd’hui courront la chance de gagner l’une des 9 paires de billets pour le match de la Série de championnat de la Ligue américaine qui aura lieu le jeudi 16 octobre. Ce prix comprend l’hébergement et le voyage aller-retour Vancouver-Seattle. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information aux médias.

Les fans en Colombie-Britannique qui ne sont pas en mesure de se rendre au téléphone temporaire de Rogers peuvent également laisser un message en appelant ou en textant John Schneider au 416-987-JAYS (anglais) ou Russell Martin, ancien receveur des Blue Jays, au 514-807-JAYS (français) ou encore publier un message de soutien sur les médias sociaux en y ajoutant le mot-clic #AppelezLesBlueJaysCB entre 10 h et 19 h (HP) aujourd’hui pour courir la chance de gagner une paire de billets pour le quatrième match de la Série de championnat de la Ligue américaine. Ce prix comprend l’hébergement et le voyage aller-retour Vancouver-Seattle.

Selon un récent sondage commandé par Rogers, trois personnes sur quatre en Colombie-Britannique considèrent les Toronto Blue Jays comme l’équipe canadienne.

« Vancouver est fière d’être une ville de baseball et l’enthousiasme que nous avons vu chez les fans pendant cette course aux séries éliminatoires en est la preuve. Ces séries sont une rare occasion pour les fans de voir leur équipe préférée jouer durant les éliminatoires, et nous remercions sincèrement Rogers de donner cette chance à des fans », a déclaré le maire de Vancouver, Ken Sim.

Le concours « Appelez les Blue Jays » s’inscrit dans le cadre du tirage de billets des séries organisé par Rogers. L’entreprise donnera également 500 billets gratuits pour toute une section aux fans pour chaque match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les éliminatoires de la MLB.

Rogers donnera également aux membres de sa clientèle des billets pour les matchs des séries éliminatoires des Blue Jays par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège. Un concours est organisé pour chaque série, dont le premier prix consiste en une paire de billets, des billets d’avion et l’hébergement. La clientèle de Rogers peut consulter rogers.com/fr/bluejays pour participer au concours et courir la chance de gagner.

Sondage mené en ligne par Rogers du 2 au 8 octobre 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1 028 Canadiennes et Canadiens qui utilisent le groupe de recherche de Sago. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille présenterait une marge d’erreur de ± 3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.